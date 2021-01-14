克拉夫特訪台行程 駐紐約代表去年9月餐敘邀約
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-14 15:18:06｜2021-01-14 15:18:46
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原定13至15日訪台，但美國國務院昨（13）日臨時通知取消，理由是為了確保政權能平穩交接。知情人士今（14）日表示，去年9月駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章與克拉夫特餐敘時就向她提出訪台邀請，來台時間直到12月才確定。
知情人士表示，去年9月台灣方面就向克拉夫特提出訪台邀請，但雙方遲遲無法敲定時間等細節。去年11月美國大選後，經雙方討論，確定克拉夫特來台時間為12月份。美國務院宣布訪台行程取消後，經雙方討論後，台美決定舉行蔡英文總統與克拉夫特的視訊會議。總統府表示，蔡英文今日上午在總統府，與美國駐聯合國常任代表克拉夫特大使進行視訊談話，除感謝美國及克拉夫特給予台灣堅定的支持，也對於大使此次無法來台表示惋惜，並期待未來能在台灣見面。她也強調台灣是一股良善的力量，有能力、也有決心貢獻國際社會，未來會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，繼續讓世界知道台灣也是一個重要的夥伴。總統府方面指出，美國國務院亞太局主管區域安全政策及多邊事務副助卿費特（Daivd Feith）一同在線上與會，國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）等也參與此次視訊會議。