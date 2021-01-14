真理大學換鎖風波 鍾肇政之子批：校長睜眼說瞎話
新頭殼newtalk
2021-01-14 15:18:49｜2021-01-14 15:19:07
去年，真理大學麻豆校區台灣文學資料館遭無預警封館，導致創辦台文館的名譽館長張良澤被拒門外，無法進入、取回私人物品，引來文史界大力抨擊。今（14日），作家鍾肇政之子鍾延威於臉書發佈貼文，以「盤點真理大學校長陳奇銘事發以來的言論」為題，怒批陳奇銘在事發後的說法，簡直是「睜眼說瞎話」。
鍾延威提到，錢鴻鈞在先父身上用力頗深，在因故與先父斷絕來往之前，錢鴻鈞是父親眼裡誠摯且熱愛台灣文學的年輕人。且錢鴻鈞在臉書中先前也曾說到，張教授是他的恩人、貴人，也說道而他一直在請教對他好的人、長官，讓他走在正確的路上。然而，在事發之後，錢鴻鈞卻將臉書關閉。鍾延威說道：「該校台文系師生都在協尋他們的系主任錢鴻鈞，希望能連署聲援張良澤教授，並希望錢鴻鈞來帶頭，等到的卻是系主任的已讀不回」。他也對錢鴻鈞呼籲，至少光明正大站出來，「面對台文系師生，面對張教授，把立場說個明白」。
而面對真理大學校長陳奇銘在事發後的回應，鍾延威則批：「一日數變」，指出陳奇銘不僅在說出張良澤「連學校職員都不是」後急著否認；更說校方也從未將張良澤列為「榮譽館長」，「難導是要在場的數百位師生都跳出來作證他說謊嗎？」最離譜的是「校方」的換鎖理由，竟是謊稱追隨張良澤多年的助理病死，痛批：「不但睜眼說瞎話，咀咒助理病死，更是邪惡之至」。鍾延威指出，在台灣文學資料館被粗暴封館後，「未來台灣文學史必會記住這一天、這些人」，但更重要的問題，「館藏何去何從？」才正要開始，但產權要先清楚才能談後續的問題。鍾延威也感嘆，當張教授連老婆坐月子的錢都拿去買「與台文館藏品重複」的書或史料時，「怎沒人出來說：張良澤又在買書了，大家快來幫忙？」