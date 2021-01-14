峇里島傳統工藝躍上迪奧春裝！絕美照片曝光超吸睛

峇里島政府近日和精品品牌迪奧（Dior）合作推廣當地傳統的手工編織布料「kain endek」，這種特殊編織是當地歷史悠久的文化資產，被迪奧設計師瑪麗亞（Maria Grazia）採用作為迪奧2021春夏系列的主題布料，也讓峇里島這項傳統工藝得以躍上國際舞台，以高端時尚之姿重新被詮釋。

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峇里島州長Wayan Koster於1月8日在虛擬會議上與迪奧副總裁瑪莉（Marie Champey）簽署合作備忘錄，根據峇里島釋出的官方新聞稿，這項合作將使峇里島生產手工「endek」編織的中小企業受惠。

峇里島政府已經授權同意迪奧在設計中採用「kain endek」編織，但詳列許多條件。例如，迪奧必須雇用峇里島當地的藝術家和工匠進行這些編織創作、且編織完成後必須申請智慧財產權，並標明其源自於峇里島地區。





另外，峇里島政府要求，這些編織須是全程手工製作，過程中不可使用現代的打印技術或縫紉機，每組圖紋長度不超過105公分。





據悉，「Kain endek」源自於峇里島克隆孔縣（Klungkung），廣泛被峇里島居民採用於服飾和生活用品長達幾百年，但一直到上世紀80年代，這項迷人的編織才逐漸開始受到重視，並被商品化。現在，透過峇里島與迪奧的合作，這項精湛技藝和文化資產得以被傳承，也為許多峇里島當地的傳統產業注入活水。