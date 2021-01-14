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被譽為東京穿搭界女王！冬季日常穿著範本一次看

四方報/綜合報導

2021-01-14 17:37:23

美女
▲（圖／翻攝自Instagram／＠mtmmaki）
凜冬來襲，如何穿得保暖又好看成為每個女生心中的難題，但來自東京的時尚部落客Maki，豐富的冬季穿搭應該能讓人有個美好的範本。Maki在社群平台坐擁將近33萬粉絲，憑藉卓越的「簡約風」穿搭技巧，她成為日本女性心中的「穿搭女王」。
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仔細看Maki的穿搭，會發現整體視覺十分舒服，看似簡單的穿著，其實深藏許多細節，例如圍巾、大衣、鞋子和包包的挑選。Maki十分擅長大地色系、黑白色系和灰色系的穿搭，不論男女一看到她就覺得心裡舒坦，就像冬日裡的暖陽，人見人愛。
在衣服質感的挑選上，Maki普遍偏好羊毛大衣和針織毛衣，無論是什麼樣的衣服，她穿在身上都讓人感到溫暖和舒適。不同於大部份的美女網紅，Maki很少穿著裸露，但是穿搭都透露出一股知性美和優雅。有人說穿著就像一本書的封面，穿什麼就像什麼，今年在台灣十分寒冷的冬天，如果對穿著實在沒有靈感，不妨追蹤Maki以免購物時踩雷。
▲（圖／翻攝自Instagram／＠mtmmaki）
▲（圖／翻攝自Instagram／＠mtmmaki）
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