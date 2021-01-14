實在有夠亂！她到百貨見「一級戰區」嚇傻：是颱風掃過嗎
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 18:51:39
許多民眾喜歡到百貨公司購物，不過，近日就有網友抱怨，到百貨專櫃購買內衣褲，但現場的狀況卻相當慘烈，好不容易挑了一兩件喜歡的款式，礙於找不到尺寸於是向店員求助，但店員竟然要她「自己去找」，讓她超級傻眼，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，之前買過該品牌的內褲，某天心血來潮打算去添購新衣物，結果發現櫃位的商品全都亂成一團，好不容易挑了一兩件喜歡的款式，但因為找不到尺寸，無奈之下只好詢問店員，但沒想到店員卻說「可能要你自己去那邊找喔」。看到如此慘烈的專櫃，原PO也忍不住說「亂到以為我在夜市，連你們都找不到尺寸還要客人自己找」，本來帶著興奮的心情前去購物，結果卻因為現場太亂，店員不願意幫忙，只好掃興得空手而回。
原PO也提到，雖然不知道是不是因為舉辦特賣會，所以商品才會被翻得亂七八糟，「但即便是特賣，有空閒也可以稍微整理一下，而不是亂到像颱風掃過的樣子，掃到找不到我要的東西！」許多網友也紛紛回應，「這是被機關槍掃射到嗎？根本是兇案現場」、「我想知道多便宜可以翻成這樣」、「可以直接客訴，雖然應該也沒啥用」、「好扯喔，百貨櫃位竟然這樣也沒人管」、「好恐怖，是遭小偷嗎」、「如果我是櫃姐，我也想擺爛」、「看到這樣我真的不想買了」、「比菜市場還亂」。（編輯：許智超）