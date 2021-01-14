讓鯊魚再次偉大！希特勒深藏在極地的「祕密武器」
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-14 21:07:25
荒唐程度宛如《風飛鯊》結合《鋼鐵蒼穹》，讓鯊魚再次偉大的邪典電影《天空鯊：納粹終極武器》，才一曝光就引起網路討論，導演馬克費瑟談及創作契機時自爆，某天他真的喝到超茫，便告訴他的兄弟，自己想拍一部關於可以在空中飛的鯊魚電影，而這個被當成酒後的瘋言瘋語，還真的成真了。
因為馬克費瑟向他的製片夥伴提出這個點子時，對方竟驚呼：「這真的是太棒了，我們必須開始進行這計畫！」也因此促成《天空鯊：納粹終極武器》的拍攝。導演補充道，製作團隊在《天空鯊：納粹終極武器》加入了很多酷炫的元素，像是納粹、殭屍、機器鯊魚等，搭配如電玩般的華麗視覺效果，保證會帶給觀眾一趟瘋狂旅程。
《天空鯊：納粹終極武器》故事講述一支地質探勘隊，偶然在極地發現了納粹在二戰末期廢棄的實驗室，並發現納粹竟然在這裡，開發了一種超乎想像的極機密武器。探勘隊更不小心喚醒了凍結在冰層深處，一支由基因改造的超級人類組成的飛行僵屍鯊魚大軍，試圖毀滅任何阻擋在牠們面前的生物。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！