我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（20）日舉行執政兩週年記者會，賴清德拋出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向，他也宣布，將提出一項規模1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活；另外，將提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元。總統府今舉行執政兩週年記者會，由賴清德親自主持，並率副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等團隊出席，談話並以「總統直選三十年，勇敢追求未來」為題闡述執政成果。「今年，對台灣而言，也是一個非常重要的歷史時刻！」賴清德提到，1996年，30年前，上千萬的台灣人民無懼中國的飛彈威脅，勇敢走進投票所，以超過七成六的投票率，完成第一次總統直選，讓中華民國台灣成為一個全面民主化，主權在民的嶄新國家。賴清德說，這30年，台灣人民用一張張選票，寫下自己的民主史；台灣社會用一次次和平政權移轉，證明民主成熟而不可逆；縱使挑戰再大，台灣依然堅定、自信、有尊嚴地走自己的路，邁向世界，勇敢追求未來。賴清德提到，過去兩年，台灣走過的每一步都不容易，世界局勢快速變動，威權擴張、戰爭衝突、產業面臨供應鏈重組、氣候變遷、能源轉型、以及人工智慧浪潮，都在不斷考驗國家的競爭力與韌性；同時，國內朝野因為國家方向不同，國會出現前所未有的僵局，致使國家的人事、預算、法案都無法順利推行，因此，台灣面對的，不只是單一挑戰，而是國家能否在變局中站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗。賴清德說，要向國人報告：台灣沒有因此退縮，台灣正在前進，過去2年，他們堅持三件事：第一， 守護民主自由的生活方式。他說，民主是台灣最重要的名字，民主不是天上掉下來的禮物，而是一代又一代人犧牲奉獻，勇敢爭取來的。30年前，人民選擇用民主決定國家的方向，「今天，我們更要用民主的力量決定台灣未來的高度，台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架。台灣的未來，必須由兩千三百萬人民共同決定」。賴清德提到，他深知，民主社會一定會有不同意見，朝野之間也一定會有競爭，但政黨可以競爭，國家不能分裂；立場可以不同，守護台灣不能有所不同，面對外部威脅，大家都應該團結守住共同的底線，堅定站在國家利益這一邊。第二，維持台海和平穩定的現狀。賴清德提到，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為；他說，歷史告訴大家：和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上，和平要靠團結厚植國力、靠清楚的國家意志，也靠與國際民主夥伴的緊密合作，才能以實力取得真正和平。賴清德說，總統直選30年來，台灣人民一次又一次用選票向世界證明：「我們珍惜和平，但不會放棄自由；我們願意對話，但不會接受矮化；我們追求穩定，但不會犧牲主權與民主生活方式。這是台灣的底線，也是台灣面對世界最清楚的立場」。賴清德提到，這兩年來，政府持續推動國防改革，強化不對稱戰力，提升全民防衛韌性，建立更完整的國土安全網絡，國防改革不只是武器更新，更包括人力、訓練、後勤、制度與社會支持的全面強化。賴清德指出，台灣增加國防投資，因為警覺威脅更甚以往，不是為了挑釁，而是為了避免戰爭；台灣強化自我防衛，不是為了升高衝突，而是為了保護人民；台灣與理念相近國家合作，不是為了對抗任何人，而是為了維護台海與印太和平穩定。賴清德說，針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力，「台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家」。「第三，發展經濟，打造更有韌性、更有競爭力、更能照顧人民的台灣！」賴清德提到，繁榮，是人民最深切的期待，過去兩年，台灣面對全球經濟變局，積極改善投資環境，落實產業創新與升級轉型，並推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的國家經濟戰略，半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊，都已經是台灣在全球供應鏈中不可取代的關鍵力量，台灣不只是供應鏈的一環，更要成為民主科技陣營可信賴的核心夥伴。賴清德細數成果，台灣全年經濟成長率為百分之8.68，消費者物價指數CPI百分之1.6，吉尼係數維持平穩，就業情況15年來最好，人均GDP已經超越日韓；台灣今年第一季的經濟成長率百分之13.69，39年來單季最高，推估今年全年經濟成長率超過百分之7，總值高達32兆元，已經是世界重要的經濟體，「這個好成績是全民共同努力的成果，也是我們勇敢自信地擁抱世界，拒絕依賴單一市場的結果」。賴清德提到，他上任後，積極擴大社會投資，持續推動加薪、減稅、住宅支持、長照升級、托育減負、教育投資；並推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小微企業、傳統產業與服務業導入數位工具、減碳技術與國際市場資源，讓轉型不是少數產業的特權，而是全民經濟的升級。賴清德宣布，他將提出一項規模1千億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活，落實到所有年輕世代的機會，也落實到廣大的勞工、農漁民，長者，以及弱勢者的照顧。賴清德接著對說明政績，包含落實三班護病比、提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元、推動社會韌性等；至於在在氣候與能源轉型上，台灣也會務實前進，「台灣要穩定供電，也要減碳轉型；要支持產業發展，也要承擔世代責任」，而面對經濟發展，及人工智慧與高效能運算帶來的用電需求，政府會以科學證據，法定程序，與社會溝通作為基礎，務實評估各種能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續可以並行不悖，「轉型不會一夕完成，但方向不能遲疑；改革不會沒有壓力，但責任一定要扛起」。