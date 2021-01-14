江啟臣批轉型正義竟扯黨產 基進：黨產就是要徹底處理
記者鄭婷襄/綜合報導
2021-01-14 19:17:25
國民黨立委蔣萬安日前提案「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修法，主張返還威權時代被不當沒收的財產，國民黨黨產問題又被拿出來討論，國民黨主席江啟臣今（14）日說到「轉型正義為何要扯到國民黨黨產」，但台灣基進則認為，轉型正義就是要處理國民黨黨產，而且更要徹底處理。
江啟臣今日表示，不曉得「轉型正義為何要扯到國民黨黨產」，國民黨黨產問題由來已久，過去也曾多次宣示願捐做公益，但現在國民黨的黨產仍幾乎全都由黨產會控制，民進黨把國民黨黨產當政治提款機，讓人覺得民進黨的轉型正義都是政黨間清算鬥爭、抄家滅族。對此，台灣基進組織部主任李雨蓁痛批，促轉會今日說國民黨與附隨組織應收歸國有的不當黨產高達768億元，但因國民黨不服行政處分提告纏訟，國家至今僅收回1425萬餘元，「連1%都不到」，強佔國家財產只為發展黨，留美政治學博士的國民黨江啟臣主席竟評論「轉型正義為何要扯到國民黨黨產」？李雨蓁認為，從2016本土政權第一次全面執政，台灣真正得以用法制手段「開始」處理「黨產條例」、「促轉條例」等議案以來，國民黨哪一次真正拿出積極配合的態度面對歷史真相的釐清？甚至不斷操作自己是「受害者」的形象，轉型正義就是要處理國民黨黨產，而且更要徹底處理，國民黨有今日的政治資本可以揮霍，就是過去對這塊土地的壓迫換來的。