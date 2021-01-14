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國台辦稱台胞接種疫苗免費　陸委會：現不考慮疫苗泡泡

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-14 20:13:03

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.03）
▲陸委會副主委邱垂正表示，目前全球新冠疫情仍然嚴峻，提醒國人注意接種疫苗的安全。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.03）
中國國台辦昨（13）日表示，廈門台資企業協會等機構服務在廈門的台胞，對這9類人群當中自願接種的台胞進行了登記統計，安排接種（中國製）新冠疫苗，目前廣西、廈門等地的台胞接種疫苗不須付費。先前陸委會已經提醒在陸台人留意接種新冠疫苗的風險，今日再次強調，指揮中心已實施秋冬季節專案以及邊境管制，現在不是考慮「疫苗泡泡」或是「春節泡泡」的適當時機。
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中國近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情反覆，河北石家莊近日通報多起確診案例、無症狀感染者，此外世界各地接連發現變種新冠病毒的確診個案，日本近日發現4例患者從巴西入境，感染的是有別於英國、南非的變種病毒。鑑於疫情嚴峻，中央疫情指揮中心宣布有南非、史瓦帝尼相關旅遊史必須集中檢疫等防疫措施。
陸委會發言人邱垂正今（14）日指出，政府密切關注中國大陸疫情發展及動態，注意到河北、遼寧地等疫情嚴重，而且傳播至周遭省市，地方政府陸續推出延長隔離檢疫的天數管制，也提醒民眾春節返鄉應考量疫情風險，減少、跨境移動。指揮中心對於各國接種新冠疫苗的情況、相關數據都有多次說明，由於海外疫情嚴峻，相信不是考慮「疫苗泡泡」或是「春節泡泡」的適當時機。同時，陸委會表示，如果有台灣人在陸接種疫苗，發生的健康受損的情形，相關人員回到台灣仍會予以照顧、醫治。

而對於有學者認為中國大陸疫情趨緩，可恢復小三通的呼聲。陸委會回應，先前基於防疫優先以及金馬地區的民意，暫停小三通。邱垂正指出，小三通是蔡總統跟陳明通主委於民國89年擔任正副主委時實施，現已是兩岸往來的重要渠道，由於新冠疫情仍然嚴峻，中國大陸方面已經升級防控，目前小三通仍維持貨運往來，未來疫情穩定，陸委會將與指揮中心、交通部等機關共同評估。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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