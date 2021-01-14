高麗蔘含人蔘皂苷受青睞　韓國人蔘公社與國際疫苗研究所展開合作

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新冠肺炎疫情延燒已逾一年，各界關注疫苗研發並關注維持良好免疫等健康議題，國際上各項相關研究也陸續展開。綜合韓國《文化日報》、《東亞日報》等外電報導，KGC韓國人蔘公社與與國際疫苗研究所（IVI）簽署合作備忘錄宣佈展開合作，未來在研發疫苗過程中，將會使用高麗蔘中的人蔘皂苷，作為疫苗內免疫增強劑的研究。
國際疫苗研究所成立於1997年，研究本部設立於韓國首爾大學，2020年12月與KGC韓國人蔘公社簽定合作備忘錄，預計採用含有人蔘皂苷的6年根高麗蔘，進行和疫苗免疫增強劑有關的研發計畫。國際疫苗研究所指出，人蔘皂苷具免疫增強作用，具極大潛力，希望可以應用於新冠肺炎及其它疫苗開發。
疫苗開發未來方向 國際疫苗研究所點名高麗蔘與人蔘皂苷
所謂免疫增強劑，是指能協助誘發、延長或增強抗原產生特異性免疫反應的成份，常見如礦物質鹽類、凝膠類、皂苷類、菊苣纖維衍生物等等。理想的免疫增強劑，能降低需要的抗原劑量、減少接種次數與副作用、改善幼童及老年族群的免疫效能等。惟因安全性考量，美國及歐盟皆只核准使用少數免疫增強劑。如何藉由免疫增強劑以達到理想免疫反應，將是未來疫苗的發展趨勢。
國際疫苗研究所韓籍科學事務次長Song Man-Ki宋萬基（音譯）指出，KGC韓國人蔘公社和國際疫苗研究所將共同研發疫苗研究所需的免疫增強劑，正是覷準高麗蔘悠久的藥用價值。合適的免疫增強劑，能夠加強抗原引起免疫反應。免疫增強劑對研發疫苗開發十分重要，當疫苗藥品中含有抗原，即使數量不多也能夠表現出同等的免疫力，計畫將免疫增強劑加入疫苗中，以增加免疫增強效率。韓國人蔘公社表示，未來合作重點是提供6年根高麗蔘內所含有的特定12種人蔘皂苷，期望對人類疫苗開發提供助益。
高麗蔘「百草之王」助免疫增強，列韓國無形文化資產
高麗蔘自古被視為百草之王，KGC韓國人蔘公社由韓國政府官方成立，具有研發知識技術及國家級品質保證。「人蔘栽培和藥用文化」在2020年12月正式獲韓國文化資產廳指定為新國家無形文化資產。KGC韓國人蔘公社表示，傳統醫學將人蔘視為暢旺精神體力的大補食材。現代醫學則在動物實驗發現，高麗蔘成份有增加吞噬細胞活性等免疫相關健康作用，並經過韓國食品及藥物管理局（KFDA）之認證。現階段多運用科學技術，以健康食品型態進入消費者生活。
無論是仍處高峰的新冠病毒，或各種具大流行可能之病原體，都成為啟動科學研究的新契機，在可預見的未來中，疫苗對人類健康公衛的重要性將與日俱漸。國際疫苗研究所在合作備忘錄簽署記者會指出，高麗蔘和人蔘皂苷將是未來免疫增強劑開發的重點策略，期待對疫苗研發帶來更多貢獻與可能。