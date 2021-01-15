NBA／Harden轉隊籃網　「Carter模式」正在成為一種風潮

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在千禧年後的第一個十年，儘管勞資關係並非十分融洽，但彼此之間仍有著一定的互信，因此Carter的行為很快遭到外界撻伐。但在最近5年，這種行為正在變成一種常態。
在上一季和Russell Westbrook的配合失敗後，3屆得分王James Harden向休士頓火箭表明了他想要離開，但此時他6年2億2800萬美元的合約才執行了一半，而且火箭沒有重建的打算，他們換來了極欲重新證明自己的Johan Wall和DeMarcus Cousins，以及年輕有為、很適合火箭體系的Christian Wood。
但儘管如此，Harden仍然去意已決，當火箭在這8年來首次沒有按照他的想法做事時，他決定用消極的方式來迫使球隊就範。2019年Harden寫下連續32場單場得分破30的紀錄，聯盟史上第2。結果在2021年出賽的5場比賽，他總計74投28中，沒有任何一場得分超過25分，寫下離開雷霆後的最慘紀錄。
在輸給湖人的比賽結束後受訪時，他稱自己和球隊的關係已無法「修復(fixed)」，而且火箭和爭冠球隊之間有一段不小的差距，而這些話激怒了Wall、Cousins和老闆Tilman Filtita。
Harden說的是實話，火箭這一季已經離開爭冠行列，而且他也的確對休士頓已經鞠躬盡瘁。在交易來到這座城市後，除了去年因為疫情賽季縮水而只打了68場外，他從沒有單季出賽場次低於70場，還有5季出賽超過78場，考慮火箭在他來之後就不曾缺席季後賽，這樣超人般的出勤率，聯盟中可能僅有LeBron James可以媲美。更不要說他在這幾季的例行賽裡，為球迷帶來的史詩級得分表演；季後賽5次闖進次輪，2次進入西決，在勇士統治了2015-2019年西區的情況下，這樣的帶隊成績已經很有說服力。
然而這些成就也無法為他這幾場的表現開脫。
沒必要過度指責Harden，或許他也只是聯盟「唯冠軍論」氛圍下的犧牲者，可是人們應該要趕到擔憂，特別是對於職業籃球以及我們所處時代的價值觀。
2018年季後，Paul George用4年1億3700萬美元的價碼和雷霆續約，隔年他就被Kawhi Leonard給成功招募到快艇去了。之後，奧克拉荷馬市長David Holt在接受《紐約時報》專訪時意有所指地說，「有時候，球星們可以在不是自由球員的時候成為自由球員。」
球星在合約內透過自己的影響力來使球團把自己交易到理想的下家，「Vince Carter模式」正在成為一種常態。在此之前，James和Kevin Durant雖然開了轉隊風氣的先例，但他們至少還遵守著某種底線，僅僅只是透過所謂的「1+1合約」來主宰自己的命運，但從George、Harden、甚至是Leonard離開馬刺的案例，我們可以看到現在情況正在失控。
如果一名球員在合約內，無傷無病、僅僅是因為自己不想在待在這裡，就可以透過擺爛的方式離開，那違背的不僅僅是資本主義賴以運作的契約精神，也踐踏了每名運動員站在場上就應該遵守的奧林匹克體育精神。
這整件事最讓人悲哀的部分？在於火箭是一支非常優秀的球隊，他們有一支非常優秀的經營團隊，總是能在豪華稅線內打造有競爭力的球隊，在2005-06賽季至今，他們每一年的勝率都破5成；在「宇宙勇」稱霸聯盟的時代，他們和Kyrie Irving離開之前的騎士，是少有的2支能對前者造成很大威脅的球隊。而Harden則是一名勵志且讓人難忘的得分天才，從一名有氣喘的男孩到成為聯盟的MVP，他獨特的後撤步和造犯規技巧，甚至改變了聯盟其他球隊防守他的方式。
正是因為他們個人和球隊都是贏家，我們才對此感到意外和失望，火箭和Harden剛剛度過了他們巔峰的5年，他們做得非常棒，只是沒贏得冠軍，但在如今就意味著失敗，這就是我們所處的時代。
那也沒關係，只是又一名球星依照了不合理的方式轉隊而已，但讓人害怕的是，這可能只是開始。