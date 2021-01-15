關島返台男子猝死陽台 將採檢送驗並查死因
中央社
2021-01-15 00:04:43｜2021-01-15 00:08:49
（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北14日電）從關島回台灣的73歲男子，今(14)日被發現猝死在居家檢疫場所的陽台。新北市府表示，男子回台後皆無異狀，因居家關懷失聯，公所到居處才發現猝死，將採檢體送驗並查死因。
新北市府官員今天深夜表示，這名猝死的73歲男子11日從關島包機返台，入境時都依照規定在當地檢驗為武漢肺炎（2019新冠狀病毒疾病-CVID19）陰性才入境，隨即居家檢疫。官員表示，男子在新北市住處居家檢疫時，從11日至13日公所人員居家關懷時都聯絡無異狀，正常回報情況。但今天（14日）下午失聯。
公所人員會同警方穿著防護衣前往居家檢疫處所瞭解與關懷，發現男子臉部朝下倒在廚房旁的陽台，已經沒有呼吸和心跳。警方通知消防單位人員穿著防護衣進入，緊急將男子送醫仍宣告不治。
市府官員表示，死者已經73歲且最近氣溫嚴寒，是何因素造成猝死，還須採檢體送驗。（編輯：張佑之）1100114
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