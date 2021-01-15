有圖！美駐聯合國大使　帶「台灣黑熊」進UN

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克拉夫特（Kelly Craft）去年9月在紐約參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊，事後在社群媒體推特（Twitter）發文附圖，背景有隻顯眼的台灣黑熊布偶，頓時成為熱門話題。這隻出自挺台入聯團體Keep Taiwan Free「防疫關懷包」的小黑熊近期再度與克拉夫特同框。
駐紐約辦事處在推特與臉書Po出克拉夫特在聯合國紐約總部內的背影照。她當時準備上樓梯前往聯合國大會廳，為在台參加模擬聯合國會議的學生錄製談話，搶眼的台灣黑熊布偶從她的黑色手提包探出頭來。駐紐約辦事處推文表示：「我們希望有朝一日可以進到那裡。」而克拉夫特原訂13至15日訪問台灣，但國務院美東時間12日宣布，為確保政權交接程序順利完成，取消官員本週所有出訪計畫，包括克拉夫特的訪台行。克拉夫特無緣成為1971年中華民國退出聯合國以來，首位訪台的現任美國駐聯大使。
蔡英文14日透過視訊與克拉夫特對話時提到，克拉夫特去年9月在推特分享與台灣黑熊布偶一起入鏡的照片，詢問布偶是否在她身邊。克拉夫特回答「有的」，並透露她帶著這隻布偶進入聯合國大會廳。蔡英文接著指出：「這隻小熊不僅象徵台灣，更激發了年輕世代想要多加了解，進而共同努力幫助台灣成為聯合國的一員。」
克拉夫特與蔡英文對話後在推特發文，稱許台灣在對抗武漢肺炎等方面都是世界典範。她在為台灣模擬聯合國活動錄製的影片中指出，美國在聯合國等國際場域表明支持台灣參與，深信台灣是世上一股良善力量，並強調「這再真實不過了」。她還鼓勵台灣年輕學員發揮所長，以在世界衛生組織（WHO）等國際舞台追求職涯發展為目標。
台灣多年來積極爭取參與聯合國體系，但在中國阻撓下，台灣民眾與媒體無法進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動。政府與友邦不斷呼籲聯合國匡正此一情形，確保台灣平等、有尊嚴參與實現永續發展目標相關會議、機制與活動。克拉夫特說：「別把一瞬間誤認為是一小時、把一天當成一年。最重要的是，別讓磨難動搖你所知且相信的事。保持堅定，即使在此時刻也要大聲說出民主話語。因為總有一天，你也會站在這裡。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼