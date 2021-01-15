P聯盟／新竹球王成力煥攻守俱佳 主場作戰態度滿分
運動中心/綜合報導
2021-01-15 12:42:00｜2021-01-15 13:50:23
P. LEAGUE+第四周賽事，由新竹攻城獅擔任主場球隊，迎戰來訪的夢想家和富邦勇士。這兩場主場賽事攻城獅打得相當精采，其中「新竹球王」成力煥的奮戰態度值得讚賞，不管領先還是落後依然積極拚搶每一顆球，充分展現想要捍衛主場的決心。
1月9日碰上夢想家的比賽，成力煥繳出19分、5籃板、4助攻、2抄截的數據，隔天（10日）碰上富邦勇士，成力煥拿下8分2籃板60%的投籃命中率，雖然數據並不亮眼，但積極衝搶進攻籃板替球隊爭取更多進攻機會以及高效率的表現令球迷朋友印象深刻。32歲的成力煥籃球資歷相當豐富，曾效力過SBL臺灣銀行和台灣啤酒兩支球隊，並在2017入選過中華隊，今年「返鄉」加盟新竹攻城獅。
成力煥不僅球打得好，學歷也是嚇嚇叫。新竹高中、交通大學、清華大學研究所都是新竹首屈一指的名校，值得一提的是，成力煥在大學時期曾率領交大打進UBA公開組一級戰場，堪稱是會打球又會唸書的指標球星。
新竹攻城獅近期雖吞下四連敗，但球賽內容並不差，每場比賽都有贏球機會。本週攻城獅將對上領航猿和富邦勇士，努力追求本季第二勝。