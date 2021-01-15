羽球／周天成打頭陣勇闖泰國賽4強 戴資穎晚間登場
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-15 13:58:08
BWF超級1000系列泰國羽球公開賽，世界第2、我國一哥周天成今(15)日在台將中打頭陣，對上世界第10馬來西亞一哥李梓嘉，耗時43分鐘以21:17、21:15收下對戰3連勝和4強門票。球后戴資穎預計18點登場。
周天成去年10月不畏役情前往丹麥參賽，最後4強止步，今年首站來到泰國，前兩輪都用了超過48分鐘才拿下勝利。和今天對手李梓嘉過去交手5次，周天成取得3勝2負，近期為2連勝。首局雙方呈現拉鋸戰，周天成即便陷入15:10落後仍不慌不忙，網前得分後以18:17逆轉，周天成也怒吼為自己加油，最後連拿6分以21:17搶下首局。
次局前半，戰況依舊膠著，直到11:9暫停回來後，周天成連拿5分站穩領先，儘管偶有失誤但瑕不掩瑜，最後巧妙回球到對角以21:15勝出。此役耗時43分鐘是三輪下來最短的一場。
4強對手將是世界第8、香港一哥伍家朗，他在16強用三局拍落我國「羽球王子」王子維。稍晚預計17點，世界第7、我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將提拍上陣，結束後戴資穎緊接登場，對陣加拿大一姊李文珊，台將們齊心拚4強門票。