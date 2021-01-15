特企／第一名店搶年菜商機　回饋老客戶溫馨圍爐吃尾牙

香菇王集團旗下第一名店昨(14)日在福華飯店舉辦忘年晚會，邀請老客戶回娘家圍爐吃尾牙，品嚐第一名店新推出的「天白冬菇佛跳牆」及「團圓喜樂年菜」，提前歡度春節。第一名店王義郎董事長表示：去年在全世界疫情肆虐、百業掙扎求生中，集團業績雖受衝擊但業績逆勢成長，特別感謝近六萬名會員的鼎力支持與愛護。今年因為萊豬進口議題，國人對於無毒食品的訴求更加嚴謹，在百家爭鳴的年菜市場中，香菇王集團推出自養健康無毒天麴豬多款熟食產品，幫助國人吃得健康。搭配第一名店進口的日本頂級醬料，聘請名廚烹調出第一品牌美味可口的年菜來嘉惠消費者。

我是廣告 請繼續往下閱讀

香菇王集團表示除提供日本第一品牌進口產品，包括水、米、油、鹽、醬、醋、茶等無毒食材，九年前更與神農獎得主連錦樹先生共同合作契養，飼養健康無毒的天麴豬，並從源頭管控，特別從日本鹿兒島進口天然麴菌及無農藥綠茶，搭配玉米、大豆等天然穀物，以人道飼養方式，讓豬隻在寬廣的空間聽音樂，並養足210天達到肉品美味，號稱是最安全優質的台灣豬肉。

香菇王集團表示為關心台灣各地友善耕種環境及農業發展，2020年開始特與溪洲尚水農產公司合作契作日本品種「幸福滿滿越光米」。堅持友善土地的栽種法，鼓勵農友實行無農藥、化肥、除草劑的耕作方式，讓鳥類、昆蟲、魚蝦毛蟹等能夠復育並與溪州的田地共生共存。加入蚯蚓糞肥及火山灰當作有機肥，在土壤中能讓稻作根部易於吸收的豐富有效陰、陽離子，還能夠避免植株倒伏、降低稻作感染熱病的機率，歷經90天的細心照料終於迎來收成。





同年以人道放牧方式飼養天麴雞(黑羽和紅羽土雞交配品種)，提供雞隻充足運動的場地，非籠飼管理，全程無注射抗生素及生長激素，以五穀類特製飼料餵養，使用天然植生素保健確保雞隻健康，牧場內大量植被栽種，讓雞隻在天然環境中共生共養。天麴雞肉鮮嫩可口不乾澀，號稱是最優質的台灣雞肉。





香菇王集團旗下第一名店自2009年開始在好市多上架販售日本多款優質食材，不僅在美式賣場、SOGO百貨及台北旗艦店培養了許多愛用香菇王第一名店商品的主顧客，同時也積極進行拓點計劃，陸續增加台中公益店、台中第六市場、彰化員林店，今年更在無畏疫情影響下，逆向操作分別在台北小巨蛋、新竹竹北地區設立門市。

第一名店今年推出的年菜，特別推薦「天白冬菇佛跳牆」，嚴選6顆肉質鮮嫩的澳洲翡翠鮑魚、香氣濃郁的日本頂級冬菇、甘甜的北海道野生干貝，搭配烏參、魚皮、台灣安心天麴豬豬腳、排骨、芋頭鮮肉丸等數十種經典食材，湯頭以日本鰹魚及昆布高湯耗時熬製，煮出鮮甜濃郁的精緻美味，是春節團圓、送禮首選。另外，也提供多款經典單點年菜及年菜組合，例如：天麴豬東坡肉、獅子頭、菇燒虎掌、長壽豬腳、梅花燒豬、高粱香腸等，消費者只需加熱即可輕鬆上桌，適合忙碌的現代人。為感謝消費者及會員支持，「天白冬菇佛跳牆」4-6人豪華版(不含甕)，原價NT.3,500，優惠價只要NT.2,888，團圓喜樂年菜組合NT.2,188起，1/18前訂購享免運費及加贈一道年菜的超值優惠，可在第一名店直營門市及官網購買，要讓消費者輕鬆在家歡聚享受美味健康的年菜。