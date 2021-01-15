Y女表態！感謝監委、希望丁允恭「不再傷害人」

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這些年，我一直很痛苦。但我沒有說，也不敢說。最後說出來後，被網友肉搜、被路人討論，擔心更大的報復，都曾讓我害怕不已。但還好。這些跟過去一樣，我都撐過了。
我曾經悲傷，曾經難過，但我從沒放棄過自己，和我的夢。我很謝謝監委，我知道他們認真做調查，他們問我的問題都非常詳細。更謝謝陪在我身邊的兩位好友鼓勵我，謝謝妳們。
我一直很努力，但以後我會更努力。可是為什麼這麼久後，我才說出口？因為丁局長曾跟我說，我會是他政治生涯的阻礙，而他想到政治高峰，因為他也努力很久，他不願放棄。我聽了，很同情。我難過，但同時也覺得他很可憐。
所以我忍著，守著這個秘密。 既是為他，也是不願傷害他前妻。我非常喜歡嚴小姐，她很有才華，我總是自責。所以，我不願在他倆有婚姻狀態時爆出，逼她陪著丁面對，接受第二次傷害。
後來，我知道丁離婚了，我知道他的位置很高，也做一陣子了。我想，到總統府發言人，應該就夠了吧，是政治很高峰了吧。所以有人問，我才說出口。
雖然他曾經傷害過我，但我並不恨他。我希望他能接受應有的處罰後，好好過日子。畢竟人都會犯錯。他這一錯，誤了我的一生。但我並不打算他用一輩子償還，只要他能離開政治圈，重新開始，不再傷害人，就好了。
幾年了，我跟他的關係，因為這件事，始終沒斷，現在終於能告一段落，我很高興。希望他能坦然面對過去，度過痛苦期。
只要知錯能改。我，祝福他。