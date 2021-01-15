國民黨：聲援楊志良 也支持全國第一線醫護
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-15 17:33:29
前衛生署長楊志良主張應開除在第一線染疫的醫師，引發基層醫護群情激憤，國民黨15日表示給予全國第一線醫護人員支持，但也呼籲綠營不要繼續譴責楊志良，楊志良的意見，也不代表國民黨的立場。
國民黨發言人江怡臻表示，他鄭重呼籲蔡英文政府不要製造對立，也不要剝奪楊志良或人民的言論自由。國民黨也呼籲國人對所有在第一線的醫護和工作人員，給予最大的感謝與支持，同時也支持任何人都享有言論自由。江怡臻進一步表示，楊志良也曾多次對國民黨提出批評，國民黨都謙虛以對，忍受不同的意見，與民進黨氣急敗壞要求楊道歉的態度截然不同，充分顯示民進黨已經是一言堂。
江怡臻說，台灣是一個自由民主的社會，每個人都有自由發表意見的權利，也可以評論政府的做法，楊志良基於他的經驗發言，本來就受言論自由保障，但是民進黨為了以往的恩怨，蓄意無限上綱，把這些言論操弄成政治對立，還把楊志良的話「超譯」成「國民黨的立場」，完全是文不對題，遮住眼睛找戰場。江怡臻指出，任何社會質疑的意見，都會被民進黨操作成「扯後腿」，完全忘了蔡英文總統當選那天「謙卑、謙卑、再謙卑」的提醒，這是對台灣非常壞的示範。