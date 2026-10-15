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台積電（2330）今（15）日下午2時舉行2026年第三季法人說明會。隨著AI晶片需求持續升溫，台積電第三季營收達1兆4942億元，市場關注焦點也從單季營運表現，轉向全年財測是否上修、2027年成長動能，以及先進製程與先進封裝的擴產進度。此外，台積電是否赴美國德州設廠、晶圓代工價格調整及未來資本支出規模，也將成為法說會的重要觀察指標。台積電先前預估，第三季美元營收介於446億至458億美元，毛利率落在65%至67%。隨著9月營收出爐，第三季新台幣營收達1兆4942億元，已超越財測高標；今年前三季累計營收則達3兆8987億元，年增逾4成，營運表現亮眼。獲利方面，路透社10月12日引述LSEG彙整的16名分析師預估，台積電第三季淨利可望達7463億元，年增65%，有機會連續第6季創下獲利新高。在營收與獲利表現受到市場期待之際，法人也將檢視毛利率能否維持高檔，以及AI需求能否延續至明年。台積電今年營收成長展望是否上修，同樣受到法人關注。台積電7月曾預估，2026年以美元計算的營收成長率將略高於40%。路透社報導，摩根士丹利分析師詹家鴻10月6日預期，在3奈米製程需求強勁帶動下，台積電有機會將全年營收成長預測上修至4成出頭至4成中段。展望2027年，花旗10月7日發布報告指出，受惠於AI運算需求持續成長、代理式AI及共同封裝光學（CPO）等技術發展，加上2奈米製程開始貢獻完整年度營收，台積電2027年營收有望再成長逾4成。客戶端的需求訊號也值得留意。超微（AMD）執行長蘇姿丰10月6日在台北表示，AMD計畫於2027年大幅增加晶片供應，需要更多先進製程產能，並將供應鏈規劃時間拉長至3至5年，顯示AI相關晶片需求仍具成長動能。本次法說會除了觀察台積電是否上修2026年營收展望，也將關注管理層對2027年AI需求、主要客戶訂單及消費性電子市場的看法，進一步評估成長動能能否延續。在營收持續成長之際，台積電能否維持獲利能力，也是市場檢視重點。《日經亞洲》7月21日引述知情人士報導，台積電計畫自2027年起調漲晶圓代工價格，部分製程漲幅最高可能達10%，涵蓋先進及部分成熟製程。不過，相關調價傳聞尚未獲台積電證實，後續仍有待公司說明。除了價格策略，2奈米製程的量產進度及成本變化，也將影響毛利率表現。台積電第二季2奈米製程已占晶圓營收3%，隨著新製程逐步放量，初期較高的生產成本可能對獲利造成壓力。台積電7月曾預估，2奈米擴產將使今年下半年毛利率受到約3至4個百分點的影響，但強勁的客戶需求及成本改善，有望抵銷部分壓力。因此，第三季實際毛利率是否優於財測、第四季毛利率展望，以及2奈米製程的營收貢獻與成本改善情況，都將是法說會的重要觀察指標。市場也將留意台積電是否釋出2027年定價策略的更多訊息，評估新製程放量、海外擴廠與價格調整對獲利的影響。隨著AI晶片需求快速增加，台積電未來的資本支出規模，以及先進封裝產能能否及時到位，也成為市場關注焦點。除了晶圓製程，CoWoS先進封裝產能更是AI晶片供應鏈的重要環節。路透社10月8日報導，先進封裝需求已超過現有產能，成為AI晶片出貨的瓶頸之一。本次法說會將觀察台積電是否調整2027年資本支出規劃，以及先進製程、CoWoS與其他先進封裝技術的擴產進度。面對輝達、AMD等客戶持續增加的AI晶片需求，產能何時能進一步跟上，將牽動台積電未來營收成長與整體AI供應鏈的出貨表現。