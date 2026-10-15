快去刷存摺！勞保局行事曆顯示，今（15）日將有兩筆國保大額款項入帳，分別為國民年金保險的「生育給付」與「喪葬給付」，金額雙雙突破 10 萬元大關。兩項給付皆設有 5 年請領期限，逾期未辦將直接充公；此外，至月底前還將發放 16 筆給付，《NOWNEWS今日新聞》整理津貼申請資格與入帳時程帶讀者一次看。
🟡生寶寶一胎領十萬！國保生育給付資格方式曝
依《國民年金法》規定，被保險人只要在加保有效期間分娩或早產（不論活產或死產），皆可請領生育給付；若在加保期間懷孕，於退保後 1 年內因同一懷孕事故分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，同樣符合請領條件。
過去國保生育給付按月投保金額一次發給 2 個月，自 2026 年（民國 115 年）1 月 1 日起，中央已編列公務預算擴大補助，將生育補助「補足至新台幣 10 萬元」，雙生以上還會按比例增給。
要特別提醒的是，請領請求權自分娩或早產次日起算 5 年內必須提出，超過 5 年勞保局即核定不予給付。申請人可至戶政事務所辦理出生登記時同步通報申請、使用自然人憑證於勞保局 e 化服務系統線上申辦，或透過紙本郵寄向勞保局提出申請。
🟡喪葬給付逾十萬元！逾五年沒領小心直接充公
在喪葬給付部分，只要是被保險人在國民年金「加保期間（65 歲前）」不幸死亡，即由「實際支出殯葬費的人」請領；若是在國保退保期間或年滿 65 歲以後死亡，則不符合請領條件。
國保喪葬給付是依被保險人死亡當月的月投保金額一次發給 5 個月。因應國保月投保金額自 2026 年起調升至 21,103 元，若被保險人於今年加保期間過世，喪葬給付金額已提高至 105,515 元，一舉突破 10.5 萬元。這筆給付同樣受「5 年請求權時效」限制，必須在被保險人死亡次日起算 5 年內送件，逾期未辦理將直接喪失權益。
申請人須備妥申請書、死亡證明書、載有死亡登記日期的戶口名簿影本與支出殯葬費收據正本，寄交勞保局各地辦事處辦理。
🟡月底還有16筆錢！各項津貼補助入帳時程表
除了今（15）日入帳的兩筆大額國保款項，從 10 月 20 日起至 10 月 30 日月底，勞保局還將密集發放多達 16 筆給付，涵蓋退休金、老農津貼與勞保年金等，發放排程如下：
10 月 20 日：農民月退休儲金、老農津貼
10 月 22 日：國民年金保險生育給付
10 月 23 日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
10 月 29 日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付
10 月 30 日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
資料來源：勞保局國民年金各項給付、勞保局行事曆
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依《國民年金法》規定，被保險人只要在加保有效期間分娩或早產（不論活產或死產），皆可請領生育給付；若在加保期間懷孕，於退保後 1 年內因同一懷孕事故分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，同樣符合請領條件。
過去國保生育給付按月投保金額一次發給 2 個月，自 2026 年（民國 115 年）1 月 1 日起，中央已編列公務預算擴大補助，將生育補助「補足至新台幣 10 萬元」，雙生以上還會按比例增給。
要特別提醒的是，請領請求權自分娩或早產次日起算 5 年內必須提出，超過 5 年勞保局即核定不予給付。申請人可至戶政事務所辦理出生登記時同步通報申請、使用自然人憑證於勞保局 e 化服務系統線上申辦，或透過紙本郵寄向勞保局提出申請。
在喪葬給付部分，只要是被保險人在國民年金「加保期間（65 歲前）」不幸死亡，即由「實際支出殯葬費的人」請領；若是在國保退保期間或年滿 65 歲以後死亡，則不符合請領條件。
國保喪葬給付是依被保險人死亡當月的月投保金額一次發給 5 個月。因應國保月投保金額自 2026 年起調升至 21,103 元，若被保險人於今年加保期間過世，喪葬給付金額已提高至 105,515 元，一舉突破 10.5 萬元。這筆給付同樣受「5 年請求權時效」限制，必須在被保險人死亡次日起算 5 年內送件，逾期未辦理將直接喪失權益。
申請人須備妥申請書、死亡證明書、載有死亡登記日期的戶口名簿影本與支出殯葬費收據正本，寄交勞保局各地辦事處辦理。
除了今（15）日入帳的兩筆大額國保款項，從 10 月 20 日起至 10 月 30 日月底，勞保局還將密集發放多達 16 筆給付，涵蓋退休金、老農津貼與勞保年金等，發放排程如下：
10 月 20 日：農民月退休儲金、老農津貼
10 月 22 日：國民年金保險生育給付
10 月 23 日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
10 月 29 日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付
10 月 30 日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
資料來源：勞保局國民年金各項給付、勞保局行事曆