中央氣象署表示，今（15）日東北季風減弱，不過水氣偏多，迎風面北北基宜有短暫雨，宜蘭要留意較大雨勢。而熱帶性低氣壓TD33，有機會在今天增強為颱風「薔琵」，未來可能達到中度颱風上限，預估路徑會先往西北西前進，下周一（19日）、下周二（20日）會移動到琉球群島附近北轉，後續影響台灣程度待觀察。
今天天氣：宜蘭雨勢明顯 早晚溫差大
10月15日今天的天氣，東北季風稍減弱，迎風面水氣仍多，在大台北山區、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雲量仍多，有局部降雨，宜蘭地區雨勢稍明顯，大台北平地亦有零星降雨，白天桃園以南仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，白天舒適到偏熱，桃園以北及宜花高溫約28到30度，新竹以南及台東31到33度，中南部內陸地區有機會再更高一些；早晚仍稍涼，各地低溫約22至25度，空曠地區或河谷會再低一些，夜晚及清晨請適時調整衣物避免著涼。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、宜蘭、馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、金門
環境部提及，環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部風速較弱，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：各地多雲到晴 高溫回升
10月16日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。各地高溫回升，東半部約30到31度，西半部約32到34度，低溫約23到25度。
一周天氣：天氣穩定到下周三 僅東半部有零星雨
氣象署提及，周五（16日）到下周一台灣各地天氣穩定，只剩東半部會有局部零星雨發生機會，各地高溫來到30度以上，低溫則是22至25度，西半部要留意日夜溫差大。下周三（21日）有新一波東北季風南下，迎風面大台北、基隆、宜蘭降雨機率增加，高溫再降到27至29度左右。
資料來源：中央氣象署
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10月15日今天的天氣，東北季風稍減弱，迎風面水氣仍多，在大台北山區、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雲量仍多，有局部降雨，宜蘭地區雨勢稍明顯，大台北平地亦有零星降雨，白天桃園以南仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，白天舒適到偏熱，桃園以北及宜花高溫約28到30度，新竹以南及台東31到33度，中南部內陸地區有機會再更高一些；早晚仍稍涼，各地低溫約22至25度，空曠地區或河谷會再低一些，夜晚及清晨請適時調整衣物避免著涼。
良好：花東
普通：北部、竹苗、宜蘭、馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、金門
環境部提及，環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部風速較弱，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：各地多雲到晴 高溫回升
10月16日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。各地高溫回升，東半部約30到31度，西半部約32到34度，低溫約23到25度。
氣象署提及，周五（16日）到下周一台灣各地天氣穩定，只剩東半部會有局部零星雨發生機會，各地高溫來到30度以上，低溫則是22至25度，西半部要留意日夜溫差大。下周三（21日）有新一波東北季風南下，迎風面大台北、基隆、宜蘭降雨機率增加，高溫再降到27至29度左右。
資料來源：中央氣象署