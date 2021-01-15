菲國前議長新政團取名「國會BTS」　粉絲怒：別消費偶像

近日，菲律賓眾議院前議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）宣布，將與其他6名議員成立新政團「國會BTS（BTS sa Kongreso）」，在眾議院中開創別於大黨的獨立聲音。然而，新政團與韓國偶像天團 「防彈少年團（BTS）」撞名，引發許多粉絲不滿，認為凱耶塔諾利用BTS聲量進行政治炒作。

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凱耶塔諾的新政團成立後，立刻引發菲國粉絲不滿，於週三（13）日在推特上發起主題標籤#CayetanoStopUsingBTS（#凱耶塔諾停止消費BTS），指責凱耶塔諾利用偶像名稱企圖達成政治目的。根據菲煤ABS-CBN報導，有網友稱這項操作「很愚蠢」，有的則表示對BTS「很不尊重」。

一名網友 Shangy 則表示：「如果這些政客以為用這樣的名稱可以換取選民支持，那他們就大錯錯了。別以為用這種方式就能得到我們的支持，你也太小看我們了」。





有網友則指出，作為人民公僕應該把心思花在重要的事情上，「耍這種花招沒有任何意義」。也有粉絲呼籲停止關注此事，以防止利用BTS炒作政治的目的達成。





凱耶塔諾則出面澄清，「國會BTS」與韓國偶像無關，意思是「Back To Service（回歸服務）」，意在表達對現在菲律賓國會過於聚焦政治議題的不滿，喊出「回歸選民服務」的核心精神。有趣的是，新政團人數為7人，正好與偶像團體BTS人數一致。

去年10月，菲國眾議院爆發議長之爭，凱耶塔諾被迫辭職，而其他6名盟友則自願卸下職務與他另組政團。