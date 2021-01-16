世衛專家甫抵武漢　中國再為病毒所石正麗貼金

我是廣告 請繼續往下閱讀
武漢病毒所還透過文章大篇幅細數石正麗對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的研究成果，並稱她在疫情爆發後，「第一時間作為最主要的骨幹力量參與到疫情防控的科技攻關中」。
石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上帶有嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關病毒，也是中國第一個分離出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒的專家。她也曾被外界質疑是武漢病毒研究所外洩病毒的關鍵人物。
就在中國官方給予石正麗「中國科學院先進工作者」稱號的前一天，由世界衛生組織派出的專家搭機抵達湖北武漢，準備在完成14天隔離後，對疫情溯源調查。但這群世衛專家一度未能順利獲得中方核發的簽證。
石正麗去年底以個人身分透過電子郵件接受英國廣播公司（BBC）訪問，曾被問到是否會邀請世衛專家來實驗室調查，從而終結外界質疑時，她寫道：「我和世衛專家溝通過兩次」、「我個人明確表示歡迎他們來武漢病毒所訪問」。
當被追問這是否會意味著展開正式調查，例如讓專家們查看實驗室數據和紀錄，石正麗則回覆：「我個人歡迎任何形式的訪問，基於公開、透明、信任、可靠和合理的對話方式。但是具體方案應該不是我能決定的。」（編輯：賴言曦/繆宗翰）1100115