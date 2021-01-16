巴西專機赴印度取牛津疫苗　起飛前臨時喊卡

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艾拉烏喬指出，蘇杰生說得很清楚，雖然印度有意願提供血清研究所生產的劑量，但因印度明天將展開武漢肺炎疫苗種計畫，目前無法滿足巴西的需求。
如此一來，負責執行這次任務的巴西航空公司Azul航班，將很難按原定時程表今晚11時起飛，飛往孟買。
巴西政府預定下週開始為全國民眾施打武漢肺炎疫苗，在沒有牛津/阿斯特捷利康疫苗的情況下，巴西衛生部只能依賴由隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的疫苗CoronaVac。
聖保羅州政府與科興藥廠的協定是購買4600萬劑疫苗，包括600萬劑成品和4000萬劑使用中國原料在巴西生產的疫苗。
截至目前，聖保羅州政府已接獲自中國進口的1080萬劑疫苗成品和原料，另外3500多萬劑預定2月底前接獲。
去年12月9日，布坦坦研究所開始使用自中國進口的原料生產疫苗。除了占地1880平方公尺的原廠房外，也開始興建一座新廠房，完工後預定每年可以生產1億劑CoronaVac 。
無論是CoronaVac還是將由位於里約熱內盧克魯茲基金會（Fiocruz）在巴西配銷的牛津/阿斯特捷利康疫苗，目前仍在等候國家衛生監測局（Anvisa）批准在巴西緊急使用授權，才可以為民眾施打。當局已經承諾17日做出決定。
巴西衛生部今天也致函布坦坦研究所，要求「立即交付600萬劑自中國進口的武漢肺炎疫苗」，「因為衛生部需要根據武漢肺炎疫苗全國接種計畫預定的時程表，配送疫苗給聯邦各州。」
布坦坦研究所指出，按照慣例，研究所每年向國家免疫計畫提供的所有疫苗（包括流感疫苗），一部分留在巴西人口最多的聖保羅州。因此，對於應該留多少劑武漢肺炎疫苗在聖保羅的提問，研究所也在等候衛生部回應。
今天稍早，布坦坦研究所所長柯瓦斯（DimasCovas）在聖保羅州政府召開的例行疫情記者會中表示，已經準備好450萬劑CoronaVac供衛生部調配使用，另外150萬劑將留在聖保羅州，以便國家衛生監測局批准後，可以馬上為醫護人員和老年人等優先群體施打疫苗。（編輯：馮昭）1100116