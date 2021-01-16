疫情嚴重！巴西瑪瑙斯醫療系統崩潰　早產兒轉送外州

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亞馬遜州衛生廳尚未確認那些州將接收新生兒，但聖保羅和巴拉納（Paraná）等州已提供新生兒加護病房接收這些嬰兒。
根據聖保羅頁報（Folha de S. Paulo）報導，今天下午已有9名嬰兒在母親陪同下被轉送到馬蘭豪州（Maranhão）。
馬蘭豪州衛生廳長暨全國衛生廳長委員會（Conass）主席魯拉（Carlos Lula）表示，他們都是非常脆弱的早產兒，與成年患者不同，一旦缺氧，會很快死亡。
聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）在今天的疫情記者會表示，當獲悉瑪瑙斯正在經歷的危機後，立即與亞馬遜衛生廳取得聯繫，聖保羅州願接納這些早產兒，以及因疫情影響而需要醫療幫助的孕婦。
聖保羅州長多利亞（João Doria）也在記者會中譴責巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府不負責任，「瑪瑙斯的衛生危機和醫院面臨氧氣嚴重短缺，都是因為聯邦政府面對武漢肺炎疫情大流行，選擇否定主義的意識形態，罔顧人民性命。」
波索納洛今天稍早透過社群媒體說：「瑪瑙斯的情況確實很糟糕，但聯邦政府已經盡了全力，現在只能靠州政府和市政府自己了。」
巴西衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）前兩天前往亞馬遜州視察疫情，曾對地方衛生高層施壓使用衛生部建議的氯奎寧和衍生品羥氯奎寧治療武漢肺炎，但迄今沒有科學證明對抗此疫疾有效。
瑪瑙斯的疫情危機和聯邦政府的袖手旁觀，再次引起公憤。社會運動者、政客和名人今晚也透過社群媒體號召民眾敲鍋抗議波索納洛和處理疫情危機的態度。（編輯：黃自強）1100116