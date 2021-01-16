歐巴馬團隊歸隊　拜登外交舊中求變

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4年後時局恍如隔世。美國認清美中關係「戰略競爭」的本質，也意識到姑息主義只會讓北京更肆無忌憚踐踏人權民主。中國在各地加強侵略作為、影響力作戰之際，美方也認知聯合歐洲、亞洲理念相近國家反制的重要性。
攤開拜登內閣人事提名，不少是前總統歐巴馬（Barack Obama）時期老面孔，特別是國安外交領域。老面孔比例之高，彷彿曾在歐巴馬任內當過官是提名的必要條件之一。
舉例來說，國務卿提名人布林肯（Antony Blinken），曾在歐巴馬任內擔任副國安顧問、副國務卿兩項要職；44歲的國安顧問提名人蘇利文（Jake Sullivan）在2013年至2014年間，擔任副總統國安顧問。
此外，歐巴馬時期分別擔任非洲事務助卿、國土安全部副部長的湯瑪斯-葛林斐德（LindaThomas-Greenfield）與馬約卡斯（AlejandroMayorkas），也獲欽點將出任駐聯合國大使、國土安全部長。
「回收」前朝官員並非壞事，特別是對期許團隊上任第一天就可投入工作的拜登來說，這些官員熟悉政府部門運作，對未來接掌職務也有一定了解，不須適應期，上任後馬上就能進入狀況。
不過，如同研究歷任美國總統內閣變動、華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員鄧恩坦帕斯（Kathryn Dunn Tenpas）近期受訪所說，前朝官員回鍋並不少見，但目前時局已非過去「現況」（status quo）。
鄧恩坦帕斯表示：「我們現在手上有疫情要處理，經濟搖搖欲墜，國內種族緊張情勢也高漲，我不認為2009年是這種狀況。」
變化在外交領域尤其顯著。歷經2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情後，美國及世界其他國家對北京不信任感達歷史新高，連帶世界衛生組織（WHO）等國際組織的功能與公正性也受到嚴格檢視。
此外，中國以國安為由摧毀香港自治，迫使美國終止多年來賦予香港的特殊待遇，並頻頻祭出制裁措施。中國駐休士頓總領事館也因涉嫌進行間諜工作，罕見遭到美方關閉。
與此同時，台灣在疫情期間的表現與貢獻，讓不少國家開始重思對台關係。美方把與台灣的交往搬上檯面，接連派出衛生部長艾薩（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）等高階官員訪台；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日也大動作解除美台長年交往限制。
以上種種說明，拜登內閣官員上任後將承接完全不同的世局，歐巴馬任內的舊思維將不適用，是否能汲取過去經驗，並自我提升至2.0版本，將決定拜登能否如願讓美國重返世界領導地位。（編輯：廖漢原）1100116