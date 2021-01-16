證實「世界上最可怕6件事」！唐綺陽點3星座：人類瑕疵品

近日網路上一張「世界上最可怕的六件事」梗圖遭瘋傳，引發極高討論度，也驚動了被封為「國師」的星座專家唐綺陽，還特別為此開了直播逐一分析，表示梗圖內容其實都是有根據的，也點出3個星座「雙子、天秤和水瓶座」根本就是「人類瑕疵品」。

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▲近日網路上一則梗圖「世界上最可怕的六件事」遭到瘋傳。（圖／翻攝自臉書粉專《唐綺陽占星幫》）

× ▲近日網路上一則梗圖「世界上最可怕的六件事」遭到瘋傳。（圖／翻攝自臉書粉專《唐綺陽占星幫》）

第二「欺負獅子座」，獅子座平常都給人一種和藹可親、看起來脾氣很好、既平和又大器老實的樣子，不過唐綺陽表示，「可是在非洲大草原上，你敢欺負獅子嗎」，若是敢，那就是在刺激一頭睡獅，而當睡獅一旦生起氣時，是堪稱「暴風等級」的；第三「愛上水瓶座」，「你的愛將不會得到正常的回應，可不可怕？」唐綺陽解釋，所有對人的邏輯、招數在水瓶身上都不管用。唐綺陽也笑稱「請水瓶座檢討」，因為作為一個人，「你們是不是瑕疵品來著？或是你們是否太特立獨行，讓其他人很困擾？」，所以她對於梗圖的內容也相當贊同，並表示「愛上水瓶就是你災難的開始，好可怕，我同意」。





第四「拋棄巨蟹座」，並不是拋棄巨蟹座會被他報復，而是拋棄的那方會得到「巨大損失」，況且巨蟹座本身被拋棄，反而會毫無反應，甚至呈現一種「有你沒你都沒差」的感覺，「本以為巨蟹是被拋棄的，結果沒想到拋棄以後，少了諸多好處，這是不是很懊悔」，更慘的是，當拋棄者發現後，卻又不能講些什麼，否則就是自打臉，因此會讓人感到非常不舒服。



▲唐綺陽特地為了梗圖的內容開了直播解釋。（圖／翻攝自臉書粉專《唐綺陽占星幫》）

× ▲唐綺陽特地為了梗圖的內容開了直播解釋。（圖／翻攝自臉書粉專《唐綺陽占星幫》）

她並表示，天秤座很難被取悅，又叛逆至極，難以理解，但是外包裝又很和善；而說到記仇，天秤又比天蠍還強，可能天蠍已忘記了，但天秤仍舊記得，是屬於「暴風雨前的寧靜」類型，只要遇到不平衡之事，他會一直牢記並且想調整，「那不是腦子的記憶，是身體的記憶，因此當天秤很累的」。最後，她也指出三個風向星座「水瓶、雙子、天秤」都是「人類瑕疵品」，看起來很聰明、擅交際，但實際上多了解他們以後，就會發現和原本所想像的不一樣。（編輯：郭佩蓉）