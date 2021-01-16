最可怕6件事夯！名醫再曝「6點更恐怖」： 存下來保平安

近日網路瘋傳一張「世界上最可怕的6件事」的星座梗圖，內容影射6個星座的特質來形容「世界上最可怕的6件事」，就連國師唐綺陽分享時都忍不住直呼「深受其害！」，而平常就以愛妻出名的重症醫陳志金今（16）日更是揭曉了「世界上更恐怖的6件事」，更隔空勸網友「把圖存下來保平安，分享給有求生慾望的人！」

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這張網友瘋傳的梗圖中，世界上最可怕的事包含「得罪天蠍座」、「欺負獅子座」、「愛上水瓶座」、「拋棄巨蟹座」、「對象雙子座」和「你是天秤座」等六點，不少民眾看完也忍不住紛紛代入，而醫師陳志金更是在臉書粉專《Icu醫生陳志金》跟上「世界上最可怕的6件事」的星座梗圖風潮，分享了自製的對比圖。

只見對照圖當中，陳志金將以上6個星座全都改成了「太座」，更以過來人的心態直言，「得罪太座、欺負太座、不愛太座、拋棄太座、對嗆太座、你不是太座」才是世界上更恐怖的6件事，同時也勸諸位網友「各位先生們，把圖存下來保平安，#安太座比安太歲重要...分享給有求生慾望的人！」。

▲陳志金列下六點更可怕的事件，直呼「安太座比安太歲重要！」。（合成圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）

文章至今累積逾4千名網友按讚朝聖，許多人夫也在底下感同身受的留言回應「又要過年了～只能用新臺幣安太座」、「太座安的好，生活沒煩惱」、「安太歲保平安，安太座保一世」、「一天24小時，要安好安滿！才能高枕無憂了！」、「不知道安太座的人就是『自造』麻煩」、「要論可怕，太座比任何星座都可怕啊」。（編輯：楊智傑）