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NBA／即插即用！Harden轉隊首戰就大三元　聯手KD轟74分

記者黃建霖/綜合報導

2021-01-17 09:26:17｜2021-01-17 09:39:41

James Harden上籃得分
▲James Harden上籃得分。（圖／美聯社／達志影像）
雖然是在來到布魯克林籃網後的首次配合，但James Harden和老友「KD」Kevin Durant似乎默契仍在，此役完全沒有適應上的問題，兩人攜手轟下74分，率領籃網以122:115擊敗奧蘭多魔術。
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雖然另一名球星Kyrie Irving目前仍無法歸隊，籃網又因為交易而有許多好手離隊，不過今天Harden和Durant的合作表現，毫無疑問的會讓球團為把他找來的決定感到相當滿意。
Durant今天上半場就攻下16分，手感相當不錯，不過魔術打得相當頑強，在替補砍將T. Ross和先發中鋒N. Vucevic的出色發揮下，三節打完只落後籃網1分。

不過末節魔術無法在抵擋籃網雙星的可怕火力，Durant單節攻下14分，Harden再現「買犯」能力，該節也有13分的進帳，兩人聯手幫助籃網擺脫對手糾纏，拿下重要一勝。
本場比賽Durant總計26投16中，輕鬆寫下的攻下42分，而Harden則是18投8中，繳出32分、14助攻、12籃板的「大三元」數據，首場比賽兩人展現絕佳化學效應，展現爭奪本季總冠軍的實力。
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