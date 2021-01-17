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中國增96例本土武漢肺炎　北京順義區再添2例

中央社

2021-01-17 10:21:20

▲中國多地近日接連傳出新冠肺炎疫情，其中不乏本土、無症狀感染病例。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多地近日接連傳出新冠肺炎疫情，其中不乏本土、無症狀感染病例。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北17日電）中國大陸的2019冠狀病毒疾病16日共增109例確診，本土占96例。本土疫情蔓延在河北、黑龍江、吉林及北京，首都北京再驗出2例確診，皆來自之前發生疫情的順義區。
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中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，16日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例109例，其中境外移入病例13例，分別為上海4例，福建2例，廣東2例，四川2例，天津1例，山東1例，湖南1例。
本土病例96例，分別為河北72例，黑龍江12例，吉林10例，北京2例。新增疑似病例1例，為上海發現的境外移入病例。

據各地衛健委通報，北京確診2例皆為密切觀察者轉確診；而與黑龍江疫情源頭─望奎縣惠七鎮惠七村接觸過的確診病例與無症狀感染者持續擴散，黑龍江大慶市龍鳳區新增1名確診，北林區、齊齊哈爾市富拉爾基區與建華區則都出現無症狀感染者。

此外，吉林省全省新增無症狀感染者63例，其中62例與1月13日通報的黑龍江省移入無症狀感染者3有關聯。

截至1月16日24時，中國大陸現有確診病例1205例，累計治癒出院病例8萬2387例，累計死亡病例4635例，累計報告確診病例8萬8227例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者93萬8464人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬4150人。

帶有病毒但沒有出現症狀的無症狀感染者16日新增119例，當日轉為確診病例32例，當日解除醫學觀察11例。尚在醫學觀察的無症狀感染者746例，境外移入占261例。

中國大陸境外移入現有確診病例278例，現有疑似病例2例。累計確診病例4502例，累計治癒出院病例4224例，無死亡病例。
此外，香港特別行政區累計確診9502例，其中出院8724例，死亡162例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。（編輯：翟思嘉）1100117
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