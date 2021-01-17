拜登就職前嚴防暴力示威　2.5萬名士兵進駐華府協助維安

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美國聯邦調查局（FBI）先前警告，在拜登宣誓就職前，全美50州以及華盛頓特區可能發生武裝暴力示威。同時，美國國土安全部、FBI以至少及8個相關部門接獲情報指，本土極端主義份子，特別是堅持認為拜登宣誓就任違法的人士，很有可能對就職典禮構成威脅。
包括加州、喬治亞州、伊利諾伊州、肯塔基州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、弗吉尼亞州、華盛頓州和威斯康辛州都已加強維安，並請求國民衛隊支援；佛羅里達州、緬因州更進一步要求國民衛隊與執法部門合作；肯塔基州、德州宣布暫時關閉州議會。
美國國防部擴大批准派遣國民衛隊前往首都協助維安，預計下週一（18）將有超過2.5萬名兵力進入華盛頓特區。至本週五（15）前，已有超過7000名國民警衛隊士兵被派遣至特區以及各地，特區國民衛隊總司令沃克少將（Major Gen. William J. Walker）表示，部隊至少會待到1月24日才會撤退，若情勢出現變化不排除長時間進駐。
華盛頓特區市長也鮑澤（Muriel Bowser）出面呼籲民眾不要試圖前往國會山莊外的國家廣場（Natonal Mall），盡量待在家中觀看典禮轉播；目前警方已經在國家廣場周圍設下路障、拒馬管制人流進出；國家公園管理局（NPS）宣布，就職日當天廣場將不開放一般民眾入場。
美國當地時間週六（16）維安人員於華盛頓特區逮捕一名男子，該名男子來自維吉尼亞州（Virginia），試圖以偽造的採訪證矇混過關，駕駛車輛闖過警方設下的檢查站時被攔下。警方表示，該男子身上共搜出509發手槍子彈、數枚霰彈槍子彈、一個彈匣和一把Glock 17半自動手槍，男子的動機仍在調查中。