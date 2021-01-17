NBA／「三弟」轉隊首戰就大三元　KD：他本來就該打控球

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而且更讓球團感到興奮的是，Harden和Durant幾乎沒有磨合上的問題，兩人就像當年在雷霆配合時一樣合作無間，後者今天26投16中，砍下42分，連續9場得分超過25分，打破隊史紀錄。
賽後Harden認為自己今天狀態很不錯，但是發生了9次失誤還是偏多，必須改進，「與出色的球員搭檔時，建立化學效應非常容易，我只需要熟悉隊友喜歡在哪持球，學習找到球隊每個人不同的特點，等到這些都弄明白之後，我就可以減少失誤，打得更有效率。」
而對於拿到大三元數據，Harden則是認為沒有任何意義，因為他只對球隊取勝感到開心「這些數據沒任何意義，我只是想在場上努力做任何可以幫助球隊贏球的事情。很高興能夠贏球，我們會看看影片，為下一場做好準備。」
而Durant受訪時也直誇「三弟」表現實在太棒了，「天啊！(Harden)真是太出色了，你們能看出來他一開始想努力找到最佳狀態，之後他就進入了自己的模式，打出侵略性，不斷得分，這讓其他人在比賽中也打得更輕鬆。」另外，KD也表示，Harden一直以來都是傳球優先的球員，所以總教練Steve Nash安排他打後衛，是完全正確的安排。
不過Durant也同意兩人和球隊今天失誤實在是太多了，「我們一共出現了15次失誤，這數據非常糟了，全隊出現19次失誤，我可能現在就應該和他聊聊這事。」