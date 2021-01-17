WHO小組至武漢調查 封城日記作家：中國應為疫情負責
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-17 11:39:46
世界衛生組織（WHO）派遣的新冠病毒（COVID-19）調查小組，14日抵達武漢機場，預計調查工作將在14天隔離期結束後正式開始。曾經在疫情大流行早期，於微博撰寫武漢封城紀錄的《武漢日記》作家方方再度接受《法國國際廣播電台》（RFI，法廣）訪問，指著作的出版給自身的生活帶來很大的改變，甚至有人指責她是叛國賊，但方方堅信人們需要知道真相，也有人該為疫情擴散負起責任。
《法廣》報導指，在2019年年底至2020年初爆發疫情時，武漢市政府下令封城，當時方方透過社群網路紀錄每日生活，讓愈來愈多的中國讀者關注疫情趨勢。但隨著《武漢日記》閱讀人數漸增，開始有輿論認為方方的文字內容「造成人心動盪與不安」。之後《武漢日記》在歐美國家出版，方方轉而成為眾矢之的，中國網友譴責她背叛國家、以國內的醜事博取西方社會的歡心，並在網路上發出針對方方個人的生命威脅。方方向《法廣》表示，撰寫《武漢日記》讓她付出了不少代價，包括她個人的文學生涯徹底改變，甚至收到生命威脅。方方說道，「我再也不能在雜誌上發表評論，我的小說也不能在中國出現，而且我無法受邀參加任何文學活動。這是我自1982年開始出版書籍以來第一次遇上這種情況，證明極端民族主義在中國，特別是在政府官員中根深蒂固。」
《法廣》報導續指，方方在著作中指責過北京當局的「過失」，並要求賠償損失，她表示「一旦這場災難（疫情）過去，我們將進行清算，我們將知道真相。這種流行病的爆發揭示了困擾我們社會的邪惡。這些疾病比新冠病毒本身更嚴重，更持久。看不到治癒的方法。」
方方向《法廣》回憶武漢解封那一刻，她感到的不是自由，而是慶幸能倖免於難。隨著國際專家小組進入武漢展開調查，尋找至今造成全球200多萬人死亡的病毒來源，方方希望對中國當局就責的呼聲也許會實現。
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