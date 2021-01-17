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中國新增96例本土案例　吉林出現「超級傳播者」1傳98人

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-17 15:33:56｜2021-01-17 15:34:43

中國疫情/中國大陸/新冠肺炎/新冠疫情/COVID19/新冠病毒
▲中國新冠疫情近期再次出現群聚感染的跡象，17日通報新增109例確診（96例本土感染案例）、119例無症狀感染者（103例為本土感染案例）。（圖／美聯社／達志影像）
中國近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情出現再起之勢，中國國家衛健委會今（17）日通報，境內增加109例確診個案、無症狀患者新增119例，其中有96例為本土感染案例，河北佔72例、黑龍江佔12例、吉林佔10例、北京佔2例；無症狀患者有103例為本土感染，其餘16例為境外輸入。其中，吉林省一位「超級傳播者」累計感染共98人，引起關注。
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河北省今日新增72例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市通報65例，13例為無症狀感染者轉為確診病例；邢台市報告7例，1例為無症狀感染者轉為確診病例。昨（16）日河北省疫情防控新聞發佈會宣佈，石家莊、邢台南宮市繼續封閉管理至1月19日，廊坊市固安縣繼續實施封閉管理至1月25日。邢台市宣傳部宣布，禁止舉辦人員聚集的傳統民俗活動，建議民眾緩辦婚事、簡辦喪事；南宮市統計，1月1日至15日共34場婚宴取消或延期、26場喪儀從簡辦理。
吉林省新增10例本土確診病例、新增無症狀感染者63例，其中62例與跨省傳播、黑龍江輸入的無症狀感染者有關，至1月16日24時，全省累計報告本地確診病例148例、累計治癒出院136例、在院隔離治療10例、死亡2例。

吉林省出現的「超級傳播者」為黑龍江一名45歲的營銷公司職員，該人員曾前往吉林省長春市公主嶺市、通化市參加多場培訓課程，根據官方通報，該人員直接或間接造成98人感染新冠病毒，今（17）日新增的10例患者有6例為此傳播鏈中的無症狀感染者轉確診。

黑龍江綏化市青岡縣則發布通告，宣布對當地實施「最嚴格管控措施」進入類封城狀態，社區內公寓、平房嚴格實施封閉管理，17日起未有傳出確診案例的社區每3天只能有1人出門外出採購1次。在全員病毒核酸檢測出爐前，一律禁止外出走動。

▲（圖／翻攝自微博）
▲黑龍江綏化市青岡縣宣布對當地社區實施「最嚴格管控」。（圖／翻攝自微博）
 
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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