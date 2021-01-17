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曾固定每月光顧　馬雲酒吧員工曝：去年底就沒再看過老闆

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-17 17:31:17｜2021-01-17 17:32:20

馬雲 阿里巴巴
▲馬雲去年10月呼籲中國當局健全金融體制後不久，其創辦的螞蟻集團、阿里巴巴相繼被監管機關約談或立案調查。（圖／美聯社／達志影像）
中國電商巨頭阿里巴巴集團（Alibaba Group）創辦人馬雲（Jack Ma）去年10月在上海論壇呼籲健全中國金融體制後，至今未再有公開露面，其創辦的螞蟻集團（Ant Group） 原定去年11月IPO上市被緊急叫停，阿里巴巴則在12月被監管機關以涉嫌壟斷立案調查。有外國媒體前往馬雲在杭州經營的HHB音樂酒吧，卻被員工告知馬雲自去年底就再也沒有到過店內。
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《彭博社》（Bloomberg）報導，最近杭州HHB音樂酒吧生意很好，不少人是為了碰碰運氣，看能不能遇到消失已久的老闆馬雲。然而，這些客人恐怕都要撲空了，一個熟悉馬雲的內部消息指，馬雲在12月初被中國當局要求待在鄉下。一名酒吧員工說，馬雲過去通常1個月會來到酒吧1次，但自從去年底就再也沒見過他了。
▲（圖／翻攝自阿里巴巴微博）
▲熱愛音樂的馬雲2019年在杭州創辦音樂酒吧，固定每個月會前往酒吧1次，但內部員工向《彭博社》透露2020年年底就再也沒有見過馬雲。（圖／翻攝自阿里巴巴微博）
除了HHB酒吧，《彭博社》記者也前往阿里巴巴總部探訪，但公司內部的人不願向外國記者多談有關馬雲的事情。其中一名職員透露，公司近期正在實施嚴格的「內部風險管理」，公司發言人也向外宣稱，阿里巴巴將要發布第三季財報，因此拒絕會面或是參觀的要求。
報導指出，馬雲的失蹤給阿里巴巴股票帶來最直接的影響，香港交銀國際控股（Bocom International）首席策略師Hao Hong認為，馬雲應該是在保持低調，但缺乏公眾露面仍會讓投資者感到擔憂，導致股票價格低迷。自螞蟻IPO上市暫停以來，阿里巴巴的股票已下跌逾20%，導致馬雲的個人財富縮水117億美元。
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