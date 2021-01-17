女護理師染疫遭酸民批評 賴清德：任何醫護不應被責難
新頭殼newtalk
2021-01-17 19:28:27
北部醫院爆發院內感染，指揮中心指揮官陳時中昨天晚間緊急召開記者會，宣布新增一例本土個案，為染疫醫師（案838）接觸者，也是同醫院的女性護理師。中央流行疫情指揮中心推測最可能是在照顧確診者時感染。楊志良批評染疫醫師沒有落實防疫標準作業程序（SOP），他若是院長會將醫師開除。
今(17)日賴清德得知新增一例本土個案時，在臉書上發文表示醫護人員在防疫期間最為辛苦，尤其大家面對疫情將近一年的時間，他們也戰戰兢兢辛苦了一年。沒有任何醫護人員，應該為照顧患者而染疫遭責難，就像在戰場上受傷的士兵，受傷後最需要的就是後援和支持。賴清德說道，「此時此刻，我們更應該要為醫護人員鼓勵打氣，畢竟沒有他們的專業守護，我們就沒有健康的生活。防疫的路雖然艱辛，只要我們團結一致，繼續堅定攜手抗疫，就沒有衝不破的難關！年關將近，返國人潮增多，我要呼籲大家，一定要嚴格遵守中央疫情指揮中心的規定，做好防疫措施，保護自己，也守護台灣。」
此外許多網友也紛紛至貼文下留言道「副總統隨時心繫最辛苦的第一線醫護人員、心繫全國人民的健康！台灣團結一心，共同防疫！」、「醫護人員已經承擔了莫大的壓力，被守護的我們除了感謝還是感謝，實在不該讓醫護人員背負莫須有的罪名。」、「感謝醫護人員以及防疫人員一年多來犧牲奉獻站在第一線為國人健康而努力把關，無限的感恩，您們辛苦了！」一同為台灣醫護人員加油打氣。
新聞來源為Newtalk 新頭殼