輝瑞疫苗安全性受質疑 挪威增6人接種後死亡、累計29例
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-17 18:21:50
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球各地持續延燒，研發進展較快的瑞輝（pfizer）／BioNTech疫苗以及莫德納（Moderna）疫苗相繼獲各國緊急授權、批准投入使用，但各種新冠疫苗的安全性都受到外界質疑，挪威今（17）日傳出再有6人接種輝瑞疫苗後短時間內死亡，死亡案例年齡層從先前的80歲下降至75歲，目前挪威累計共29起類似案例；以色列也傳出有13人接種輝瑞疫苗後出現「面癱」的副作用，症狀最長持續28小時。
綜合外媒報導，挪威目前已為4.2萬人接種第一劑輝瑞疫苗，其中大部分為感染高風險族群的長者。挪威衛生部門表示，目前已接獲29起接種輝瑞疫苗後，短時間內死亡的案例，其中13例已經進入評估調查階段，這些例死亡案例本身皆患有基礎疾病，在接種疫苗後都有出現噁心、嘔吐、發燒等預期內的副作用，但也有患者在接種後使原本的基礎病情惡化。挪威衛生部門指出，目前開始施打輝瑞疫苗的其他國家也有傳出接種後死亡的個案，強調各國優先接種群體存在差異。輝瑞公司則表示，將會與BioNTech、挪威監管機構合作，對死亡案例進行調查，強調目前接種後出現的事故皆在預期之內，呼籲大眾不要過度驚慌。
而以色列當地新聞《Ynet》也報導，至少有13人在接種輝瑞疫苗後出現輕度面癱的情況，其中一人向記者透露，自己面攤的情況維持了長達28小時。衛生部門官員認為，這類型的案例可能會持續增加，但經過評估後認為，只要接種第一劑疫苗後沒有嚴重副作用、後遺症，且面癱情形消失後仍可接種第二劑疫苗。
美國FDA去年12月曾表示，在輝瑞疫苗的第三階段試驗中，有4名參與者報告出現了貝爾氏麻痹（暫時性面癱），而在注射安慰劑的對照組中，則沒有出現面癱的報告。但FDA經過評估後認為，沒有明確的證據表明輝瑞新冠疫苗與這種醫療狀況有關。
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