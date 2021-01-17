P聯盟／陳堅恩扮止敗英雄　末節關鍵三分彈斬斷富邦6連勝

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次節開打後，林志傑站了出來，連續先是用倒地送助攻給賈西亞得分，之後再對方包夾之下用「夢幻腳步」上籃得分，讓富邦追近比數，之後雙方肢體動作越來越大，富邦利用攻防轉換屢屢拿分，該節轟下31分，半場打完追到只剩3分差。
易籃再戰後，高國豪雖然不在場下，不過頂替的鄭瑋發揮出色，還從林志傑手中搶斷成功，製造了對方的違反運動道德犯規，之後狠投也投進三分球，攻城獅打出20:8的高潮，再度取得雙位數領先。富邦靠著張宗憲單節13分的個人表現，才能緊咬比數不放，三節戰罷主場軍以74:83處於落後。
決勝節蔡文誠屢屢破解對方區域聯防，個人連拿6分，反觀攻城獅這邊陷入得分荒，富邦迫近比分到只剩2分，攻城獅靠著陳堅恩和李家瑞投進3顆三分球止血。關鍵時刻富邦張宗憲和林志節連續飆進2顆三分球，但攻城獅也靠雷特的上籃和陳堅恩的三分球穩住局勢，讀秒時刻雷特再長傳給李家瑞暴扣，最終比數111:102，攻城獅終止5連敗。
攻城獅今天做得最理想的就是他們的失誤控制，全場僅有6次，全隊還送出24助攻，狠投還是球隊最穩定的得分點，得到24分；而雷特今天總算打出該有的身手，繳出19分、13籃板、10 助攻的全面數據；而末節拯救球隊的陳堅恩則是得到11分，李家瑞得到14分，全隊7人得分上雙。
富邦方面，第三節攻下15分的張宗憲，全場得到29分，賈西亞依舊繳出「雙十」表現，斬獲25分、13籃板，但塞瑟夫今天失常，僅有8分、6籃板的表現。全隊三分球27投5中，命中率僅18.5%。