住2房1廳冬天電費「爆噴2千」！屋主哭求助 網揪耗電怪
編輯中心/綜合報導
2021-01-17 20:33:48
電費的多寡一直是普通民眾最關心的議題，而前幾周寒流接連影響，不少人也把電暖器開啟，用電量大增。近期就有住2房1廳網友收到12月的電費單要價2000元，決定上網尋問求解，用電習慣曝光後，也立刻有內行人揪出「耗電怪物」。
一名網友在PTT上提到，他們家租了整層2房1廳的房，電費為1度5元計算，冬天才搬進去，12月就用了2000元，讓他忍不住疑惑「覺得好像小貴，想問大家平均冬季夏季電費大概都多少啊」。原PO隨後也講述家中的用電習慣，「感覺耗電的就是儲熱式電熱水器，其他還有用冰箱跟快煮壺、吹風機，平常就是開電燈跟冬天偶爾用電熱毯而已」。
貼文曝光後也有網友分享家中電費，「我家庭式三房一次帳單差不多900塊」、「我也是一度5元，一個月500-700附近，你家真的有貴到」、「我夏天開冷氣電費大約會2000-2200，冬天1700左右」、「租40坪，偶爾開暖氣，常駐暖毯兩個，飲水機大冰箱、洗脫烘衣機，一個月也不到兩千」。隨後也有人揪出耗電真兇，「我房東一度收6元，夏天電熱水器不用時，可以把總電源那邊的開關關掉，大約可以省500元」、「儲熱水關掉月省1000」、「儲熱式熱水器不用時要關掉電源，不然降到40～50度會再加熱到60～65度，非常耗電」。（編輯：潘毅）