英媒：拜登計劃就任後訪英　修補與強生關係

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2016年川普（Donald Trump）贏得總統大選時，英國同時公投通過脫歐。當時拜登和他的老闆歐巴馬（Barack Obama，時任美國總統）都不諱言，他們希望脫歐公投是另一個結果。
拜登不僅反脫歐，而且對愛爾蘭血統相當自豪的拜登去年曾多次警告，甚至直接對強生放話表示，為北愛爾蘭帶來和平的耶穌受難節協議（Good FridayAgreement）不能成為「脫歐的犧牲品」。
不過，拜登友人表示：「強生是保守黨，拜登是溫和派（民主黨），我認為他們可以處得來。拜登認為他們肩負世界的命運，所以他希望克服政治歧見。」
「我認為比起川普，強生應該跟拜登更有共鳴。強生似乎和川普挺合得來，但我不知道實際上是否如此。」
拜登將於20日宣誓就職，而英國今年6月將主辦七大工業國集團（G7）高峰會。這將是拜登就任美國總統後，G7第一次面對面的會面，可能成為拜登訪英的契機。
「電訊報」表示，據知英國外相拉布（DominicRaab）希望能在未來數週內訪美。英國駐美大使皮爾斯（Dame Karen Pierce）將代表出席拜登的就職典禮。
拜登就職後的首先任務將是控制疫情，因此在夏天之前應該不會出訪歐洲。消息人士表示：「我不認為他會在G7高峰會之前出訪，除了有可能訪問加拿大。」
除了6月的G7高峰會之外，拜登預料今年秋天還有可能2度訪問英國，出席在格拉斯哥（Glasgow）舉辦的聯合國氣候變遷會議。（編輯：韋樞）1100117