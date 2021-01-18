拜登強調科學抗疫　科技政策主管升至閣員層級

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他還說，即將成為白宮科技政策辦公室（Officeof Science and Technology Policy）主任的藍德（Eric Lander）是「我所知道最聰明的人之一」。
藍德是麻省理工學院（MIT）與哈佛大學（HarvardUniversity）所合創布洛德研究所（Broad Institute）的創始主任，是繪製人類基因組圖譜的先驅，也是第一篇公布人類基因組細節論文的主要作者。他將成為第一位擔任科技政策辦公室主任的生命科學家。
另外，拜登將留用國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）。柯林斯曾與藍德合作從事人類基因組計畫。
拜登也提名兩位卓越女性科學家阿諾德（FrancesArnold）和朱貝（Maria Zuber），擔任總統科技顧問會議（President's Council of Advisors on Scienceand Technology）共同主席。藍德曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任此職位。
阿諾德是加州理工學院（Caltech）化學工程師，為2018年諾貝爾化學獎得主；朱貝是麻省理工學院研究副校長暨地球物理學教授。
研究科學、科技與社會不公的普林斯頓大學（Princeton University）社會科學家尼爾森（AlondraNelson），獲選為拜登的科技政策辦公室副主任。
拜登提到這個團隊組成多元，並再度允諾新政府的科學政策和投資將聚焦傳統上的弱勢族群。
尼爾森讚許拜登的承諾。她表示：「身為黑人女性研究員，我強烈意識到這些位置上少了哪些人。我相信我們有責任攜手努力，確保我們的科學和技術反映出我們的集體樣貌。」
拜登公布藍德人事案和提升科技政策辦公室主任至內閣層級，立刻獲得科學組織讚揚。不過藍德的任命需要參議院批准。
全球最大一般科學社團─美國科學促進會（AAAS）執行長帕瑞克（Sudip Parikh）表示，提高職位層級「清楚顯示政府有意讓科學專業參與每項政策討論」。
身兼數學家的藍德目前是哈佛大學與麻省理工學院生物學教授。他的研究在科學界被援引近50萬次，是被引用數最多的科學家之一。
藍德也拿過多座科學獎項，包括麥克阿瑟天才獎（MacArthur "genius" fellowship）和突破獎（Breakthrough Prize）。他還是天主教教宗方濟各（Pope Francis）的科學顧問之一。
拜登、副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）、藍德和其他高階科學顧問雖然沒提到現任總統川普（Donald Trump），仍把20日的就職典禮形塑成斷離川普時代。川普淡化2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅，並宣稱氣候物變遷是場騙局。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100117