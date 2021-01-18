NBA／稱讚湖人站在世界之巔 Kerr：就像當年73勝的勇士
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-18 09:45:30
洛杉磯湖人上一季剛拿下NBA總冠軍，這一季將來挑戰衛冕，目前他們在例行賽的戰績也是聯盟最佳的11勝3敗，金州勇士總教練Steve Kerr認為他們就像自家球隊當年73勝時的意氣風發一樣，正站在世界之巔。
湖人在2019-20賽季在疫情攪局之下，始終保持著專注，最終連克拓荒者、火箭、金塊和熱火奪冠，也是球隊睽違10年後再度拿到總冠軍，本季他們在引進多名好手後，實力進一步得到提升。雖然這一季競爭對手增加，不過湖人在經過開季的亂流後迅速回穩，Kerr認為這支球隊目前鋒頭正勁，「他們擁有贏得總冠軍的自信，但是卻沒有贏得總冠軍之後的懈怠。這就像我們在例行賽贏得73場比賽的那個賽季。」
過去在接受知名記者Bill Simmons採訪時，Kerr曾認為連霸最難的在於球員的倦怠和疲勞感，那會讓球隊失去動力。然而，目前湖人似乎沒有出現這種情況。「這就像是總冠軍賽季的延續。你正處於世界之巔，而且還增加了陣容的深度，這使得他們變得更有自信。」就如同勇士在2014-15賽季奪冠後，隔年立刻就締造了史上最佳的73勝一樣，湖人現在顯然正處於最佳狀態。