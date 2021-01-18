NBA／Kobe逝世一周年將到 Curry：我餘生都會記住那一天
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-18 10:09:47
洛杉擊湖人球星Kobe Bryant逝世將滿一周年，不少人已經開始在社群網站上發文緬懷這位名人堂成員，而金州勇士超級射手Stephen Curry也在受訪時談了自己當時的感受。
Kobe絕對是NBA過去20年來聯盟最具指標性的球員之一，去年1月26日他和二女兒Gianna在搭機前往參加活動時，不幸發生空難，機上無人生還，讓全球籃壇都相當哀慟。而和Kobe私交也不錯的Curry表示自己在得知消息的當下很震驚，「我的餘生都會記住那一天，當時我剛剛從傷病中恢復過來，並且參加了訓練，在場邊，我得知這一消息的時候肢體立刻發生了變化，訓練戛然而止。」
「很多的反思、很多的悲傷，這絕對是難以承受的時刻，你不敢相信這是真的，也不想相信這個真的，這對於整個世界、整個籃球界而言都是艱難的一天。」而Curry之後也有參加Kobe的追思會，表達對前輩的懷念。即使這個悲劇發生至今已經過了一年，但Curry表示他個人還是很難接受，「這件事真的太超現實的，忘記這件事情實在是太難了，難以想像此事情發生才不到一年。」