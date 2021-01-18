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NBA／Wiseman和Curry不來電　勇士需要調整先發陣容嗎？

文/黃建霖

2021-01-18 15:00:20

Stephen Curry和James Wiseman的搭配並不理想
▲Stephen Curry和James Wiseman的搭配並不理想。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士近期又陷入敗多勝少的狀態，而外界好奇他們究竟會不會在明天對湖人的比賽之前調整陣容呢？對此總教練Steve Kerr給出明確答案，明天先發將還是會同樣的5人。
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在這幾場比賽裡，勇士不是Stepehn Curry被完全守死，就是他發揮出色，其他人的表現乏善可陳。這支球隊並非沒有調整陣容的本錢，然而教練團希望給予年輕的3名鋒線更多表現機會，因此付出了高昂的代價。
勇士本季先發在Draymond Green回歸後，就一直是由：Curry、Green、Andrew Wiggins、Kelly Oubre和James Wiseman所組成，然而這5人至今一起奮戰的114分鐘，效率卻是糟糕的每百回合輸10.9分，而且各項數據幾乎都是負的，顯見他們彼此之間並不來電。

不過同一個陣容，只是把Wiseman換成替補中鋒Kevon Looney的話，效率立刻就提升到勇士開季至今最佳的水平，每百回合能勝對手36分；而另一組由Looney、Green、Curry、Oubre及K. Bazemore組成的陣容，也有每百回合+27.8的好效果。

目前看起來，Wiseman似乎更適合替補陣容，在和Damion Lee、Mychal Mulder、Jordan Poole、Brad Wanamaker等球員搭配時，勇士每百回合能贏+32.1分。

而若以讓Curry打得舒服為優先的話，Wiseman和前者也是搭配起來最不順的，當他們兩人本季同時在場的213分鐘裡，平均要輸11.8分；反觀Cuury和Looney搭配的152分鐘裡，正負分是持平。

造成這種現象的可能原因在於，勇士的先發陣容空間感太差，僅有Curry一人有三分威脅，其他人都需要靠進籃框才有得分把握，這從他們5人在場時無論是三分球出手數、命中數、還是命中率，全都低於球隊平均就可以看出。而Wiseman雖然在進攻端條件優於Looney，但在戰術理解及防守站位選擇上都不如後者，他仍在適應這個更高級別的聯盟。

Kerr強調他之後仍然不會改變先發陣容，可是會希望Wiseman能多出手三分球，也表示當這位新科榜眼開始攻擊籃框時，才能吸引防守人對他的注意，進而緩解隊友的壓力。

勇士的先發陣容問題很多，比如說該不該把Oubre放到板凳、讓投射能力更好的Lee上先發？不過目前眼下的最主要的問題還是在於中鋒的位置上，勇士需要防守和有質量的掩護，那是他們一貫打法中的重要元素。

但我們也知道灣區若要重返爭冠行列的話，需要天賦，而這東西是教不來的。
Wiseman的潛力肉眼可見，他幾乎可以確定是勇士未來的重要成員之一，然而Looney可以帶給球隊Wiseman目前給不了的東西，顯然對於承受龐大豪華稅壓力的勇士來說，「現在」也一樣重要。至於如何取得其中的平衡，就考驗Kerr和他執教團隊的火侯了。
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