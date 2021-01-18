NBA／Wiseman和Curry不來電　勇士需要調整先發陣容嗎？

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勇士本季先發在Draymond Green回歸後，就一直是由：Curry、Green、Andrew Wiggins、Kelly Oubre和James Wiseman所組成，然而這5人至今一起奮戰的114分鐘，效率卻是糟糕的每百回合輸10.9分，而且各項數據幾乎都是負的，顯見他們彼此之間並不來電。
不過同一個陣容，只是把Wiseman換成替補中鋒Kevon Looney的話，效率立刻就提升到勇士開季至今最佳的水平，每百回合能勝對手36分；而另一組由Looney、Green、Curry、Oubre及K. Bazemore組成的陣容，也有每百回合+27.8的好效果。
目前看起來，Wiseman似乎更適合替補陣容，在和Damion Lee、Mychal Mulder、Jordan Poole、Brad Wanamaker等球員搭配時，勇士每百回合能贏+32.1分。
而若以讓Curry打得舒服為優先的話，Wiseman和前者也是搭配起來最不順的，當他們兩人本季同時在場的213分鐘裡，平均要輸11.8分；反觀Cuury和Looney搭配的152分鐘裡，正負分是持平。
造成這種現象的可能原因在於，勇士的先發陣容空間感太差，僅有Curry一人有三分威脅，其他人都需要靠進籃框才有得分把握，這從他們5人在場時無論是三分球出手數、命中數、還是命中率，全都低於球隊平均就可以看出。而Wiseman雖然在進攻端條件優於Looney，但在戰術理解及防守站位選擇上都不如後者，他仍在適應這個更高級別的聯盟。
Kerr強調他之後仍然不會改變先發陣容，可是會希望Wiseman能多出手三分球，也表示當這位新科榜眼開始攻擊籃框時，才能吸引防守人對他的注意，進而緩解隊友的壓力。
勇士的先發陣容問題很多，比如說該不該把Oubre放到板凳、讓投射能力更好的Lee上先發？不過目前眼下的最主要的問題還是在於中鋒的位置上，勇士需要防守和有質量的掩護，那是他們一貫打法中的重要元素。
但我們也知道灣區若要重返爭冠行列的話，需要天賦，而這東西是教不來的。
Wiseman的潛力肉眼可見，他幾乎可以確定是勇士未來的重要成員之一，然而Looney可以帶給球隊Wiseman目前給不了的東西，顯然對於承受龐大豪華稅壓力的勇士來說，「現在」也一樣重要。至於如何取得其中的平衡，就考驗Kerr和他執教團隊的火侯了。