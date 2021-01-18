垃圾桶出現詭異記號！她見「1F」超不解 眾一看狂喊報警
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 16:29:05
若在家附近看到不明記號，記得一定要多加注意。近日，美國一名女網紅就在垃圾桶上發現了神秘記號，她一開始不以為意，只是無聊拍影片上網和粉絲互動，結果卻收到許多網友的私訊，警告她「趕快報警」，記號的真相也讓她嚇歪，連忙逃往媽媽家。
根據《太陽報》報導，美國一名女網紅潔德「bby.Jade」每天一早都會步出屋外倒垃圾，13日時卻在家外的垃圾子車上發現詭異符號，覆滿白雪的垃圾蓋竟突然有一個「1F」的記號，讓她感到相當困惑，而且隔天記號已被白雪蓋去，但隱約還可看見字跡。潔德一開始並不是很在意，只是無聊拍上網和粉絲互動，沒想到收到許多網友的關注和回覆，原來這是犯罪集團使用的暗號，1代表的是數量，F代表的是女性（Female），因此「1F」意味著該處只住著1名女性！許多網友都留言希望她能夠提高警覺，以免真的發生憾事。潔德事後雖然有向警方報案，但警察表示，目前還沒有辦法進入偵辦程序，也提醒她務必保持警惕，或是先到親友家住幾天。潔德在16日時也再度發文報平安，並強調「我很好，我會在媽媽那裡待一陣子，非常感謝各位為世界所做的一切！」（編輯：許智超）