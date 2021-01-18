人類史上首次！極限登山家Purja和團隊冬攀K2成功

我是廣告 請繼續往下閱讀
Red Bull極限登山家Nirmal Purja，曾於2019年，只花了190天、不到7個月的時間就完成攀登世界各地14座8000米以上高峰，刷新世界紀錄。在他之前，前一位最快征服世界14座高峰的紀錄保持人花費近８年的時間才完成。創下這項驚人挑戰的Nirmal 當時希望藉由這項壯舉，激勵下個世代的尼泊爾登山者能夠打破他的紀錄。而這次Nirmal 再次為登山史劃下最偉大的紀錄－成功在嚴峻的冬季攻頂K2。
這次的成功對所有尼泊爾登山者們，以及全人類來說都是一項壯舉！這項成功的挑戰展現了合作的力量，不是僅關注在個人，而是共同願景的實現。整個團隊在即將攻頂的時刻，一起唱著尼泊爾國歌，並登上山頂。這群登山者攀登位於東南稜的Abrruzi路線。
K2海拔為8,611M，是世界上最後一個從未有任何登山者在冬季成功攻頂過8,000米以上的山峰。實際上，由於天氣惡劣的條件下，許多人認為這是不可能完成的任務。 這是一個險峻的山脈，一旦犯下一個小小的失誤，都可能會導致無法挽回的後果。在1953年，知名登山家George Bell曾對記者指出：「這是一座試圖殺死你的野蠻山脈。」通常登山的嘗試會選在暖和的七月或八月進行，在適合登山的春季相較有機會成功攻頂，且即使在春季登山，仍只有280人曾成功攻頂K2，且只有3,681人成功攻頂聖母峰。
Nimsdai在成功攻頂K2後發表聲明，表示：「這是一場令人難忘的旅程。作為一個團隊，我們在嚴峻的冬天氣候，成功攀上宏偉的K2了。我們著手將不可能變為可能，我們很榮幸能與尼泊爾的登山群組以及與世界各地熱愛登山的人們分享這不可思議的一刻。大自然有更重要的訊息想要傳遞給我們，站在山頂上，我們一起見證了位於大自然頂端的強大力量，我們為能夠成為人類歷史性的一刻而感到自豪，也象徵了積極的心態和團隊合作可以推動無限的可能，也謝謝來自世界各地的支持，這些力量激勵了我們，讓我們成功實現這項目標。」
首批成功冬季攻頂K2的10名登山家：
1. Nimsdai Purja (Team Nimsdai)
2. Mingma David Sherpa (Team Nimsdai)
3. Mingma Tenzi Sherpa (Team Nimsdai)
4. Geljen Sherpa (Team Nimsdai)
5. Pem Chiri Sherpa (Team Nimsdai)
6. Dawa Temba Sherpa (Team Nimsdai)
7. Mingma G (Team Mingma G)
8. Dawa Tenzing Sherpa (Team Mingma G)
9. Kilu Pemba Sherpa (Team Mingma G)
10. Sona Sherpa (Team SST)