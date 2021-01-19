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日日餐餐麥卡倫　配什麼菜都合拍！

生活中心／綜合報導

2021-01-19 11:00:00

▲每天想吃不同的料理，日日餐餐都可搭配麥卡倫雙雪莉桶威士忌（圖／資料照片）
▲每天想吃不同的料理，日日餐餐都可搭配麥卡倫雙雪莉桶威士忌（圖／資料照片）

一個人的品味，取決於平時對於美好質感的累積，再由裡而外表現出來，重視生活品質的你，佳餚美食的講究可是不能少，不過象徵畫龍點睛的餐酒，許多人對於如何搭配，往往感到毫無頭緒，只知道傳統的「紅酒配紅肉、白酒配白肉、快炒配啤酒」。其實，這就跟穿搭一樣，配得好不僅增添韻味，更能大大提升嗅覺與味覺的享受。

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每天想吃的美食都不同，天氣冷想吃點加熱滷味、喝碗熱呼呼的四神湯，明天跟朋友聚餐吃日本料理，後天跟家人團聚來點江浙菜，周末與情人約會親自準備一桌熟悉對味的台式家常菜，而懂吃的你，也懂喝嗎？不少人都很想知道，各式酒類百百款，有沒有哪款酒，可以搭配各式料理，與美食相輔相成，讓用餐氣氛更加美好？

▲美食家葉怡蘭認為，麥卡倫雙雪莉桶系列細緻多元、飽滿豐郁的特質，能完全融入台灣人的日日餐餐。（圖／資料照片）
▲美食家葉怡蘭認為，麥卡倫雙雪莉桶系列細緻多元、飽滿豐郁的特質，能完全融入台灣人的日日餐餐。（圖／資料照片）

一般來說，台灣人在肉類上，多以家禽肉及豬肉這類白肉料理居多，包括白斬雞、煙燻鴨肉、香菇雞湯，或是四神湯、酸菜肚片湯、蒜泥白肉等，麥卡倫雙雪莉桶12年具有香草系的清爽香氣，很適合搭配爽口的白肉料理。就有老饕在傳統鴨肉攤點了一盤切鴨肉及鴨腸後，直接淋上一點雙雪莉桶12年威士忌，瞬間提升整體香氣，吃一口肉再啜一口酒，不同的層次感在嘴裡一層層化開，很是滿足。也有網友將雙雪莉桶12年加進四神湯裡，直呼簡直是米其林星級餐廳的精緻美味！

▲白斬雞搭配12年雙雪莉桶威士忌，香氣與口感層次更為精緻。（圖／資料照片）
▲白斬雞搭配12年雙雪莉桶威士忌，香氣與口感層次更為精緻。（圖／資料照片）

沒錯！其實威士忌是非常適合搭配各式料理的。提到威士忌，很多人都是從麥卡倫這個名字開始認識的，該酒廠被譽為雪莉桶威士忌的行家，也是不惜投入巨資，全球首座在西班牙「養」雪莉桶的威士忌酒廠。雪莉桶威士忌濃郁果香與甜美調性，加上國人對於果乾、蜜餞的接受度高，加上飲食口味習慣的多元化，因此對於雪莉桶威士忌的風味，特別情有獨鍾。今年麥卡倫隆重推出以歐洲紅橡木、美國白橡木兩種雪莉桶和諧勾兌而成的「麥卡倫雙雪莉桶系列」，許多老饕們意外地發現，這個系列的威士忌，特別容易搭配各式餐點，一推出即令人驚豔。

▲許多老饕們意外地發現「麥卡倫雙雪莉桶系列」，特別容易搭配各式餐點，令人驚豔。（圖／資料照片）
▲許多老饕們意外地發現「麥卡倫雙雪莉桶系列」，特別容易搭配各式餐點，令人驚豔。（圖／資料照片）

由於台灣曾受到日本統治影響，一般人對於各式日本料理，從精緻懷石料理，到平易近人的拉麵、居酒屋、丼飯等，接受度非常高，甚至也成為日常生活飲食的一部份。「用餐搭酒的心情可以盡量放輕鬆，不妨試試做不同的挑戰或者是冒險。」飲食作家葉怡蘭表示，以海鮮為主的食材與調味，講究的就是個「鮮」，帶有柑橘與果乾調性的麥卡倫雙雪莉桶15年威士忌，搭配海鮮與漬物等鮮味食材最為合拍。另外台菜裡常使用醃漬過的酸菜榨菜調味，也意外地適合與雙雪莉桶15年搭配，感受全新的味蕾體驗。

至於洋溢果乾甜美與木質辛香，雪莉桶特色最為強烈飽滿的麥卡倫雙雪莉桶18年，最適合搭配濃郁豐厚的醬油滷煮類料理，無論是東坡肉、紅燒蹄膀，或是許多人最愛的燒烤，甚至是年菜最常見的佛跳牆等，也很適合一起搭配。圍爐時拿出麥卡倫，長輩必定秒認這品牌，直誇有品味！

▲濃郁豐厚的醬油滷煮類料理如紅燒蹄膀，適合以雙雪莉桶18年威士忌搭配。（圖／資料照片）
▲濃郁豐厚的醬油滷煮類料理如紅燒蹄膀，適合以雙雪莉桶18年威士忌搭配。（圖／資料照片）
葉怡蘭認為，在台灣家庭餐桌上各種各樣常見的菜色，充分反映著台灣菜融匯了多元文化、食材、烹調方式與風味的特色，展現出獨屬於台灣的飲食生活樣貌。而麥卡倫雙雪莉桶系列威士忌細緻多元、飽滿豐郁的特質，打破一般人對威士忌高冷只能獨飲的傳統印象，能輕鬆搭配日日餐餐不同料理，激盪出各式各樣不同的火花，如同二重奏般，交織成美好的餐酒樂章。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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