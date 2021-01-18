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HBL／宿敵成同袍？睽違12年重啟明星賽　20日開放投票

記者鍾東穎/綜合報導

2021-01-18 16:47:12

▲繼2008年後，HBL高中籃球全明星賽再次回歸，將於3月13日於臺大綜合體育館正式登場。（圖／官方提供）
▲繼2008年後，HBL高中籃球全明星賽再次回歸，將於3月13日於臺大綜合體育館正式登場。（圖／官方提供）
繼2008年後，HBL高中籃球全明星賽再次回歸，將於3月13日於臺大綜合體育館正式登場。1月20日起為期1個月舉行網路票選，票數最高的24位球員將上演頂尖對決。
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凡晉級109學年度高中籃球甲級聯賽八強之隊伍，其男生組球員與女生組球員皆獲HBL全明星賽票選資格，票選比例將依照球迷票選50%、教練票選30%及媒體票選20%所共同組成，選出24位票數最高的人氣球星，並由得票最高與次高之兩位球員擔任紅隊隊長及白隊隊長，自前12高票的球員中挑選出兩隊先發五人名單，以別出心裁的組隊方式打破校際與地域限制，讓球迷看到HBL不同以往的趣味樣貌。
HBL全明星賽是球隊成績與指標球員之象徵，男生組票選隊伍包含光復高中、泰山高中、能仁家商、東泰高中、松山高中、東山高中、南山高中及高苑工商，女生組票選隊伍則為永仁高中、陽明高中、北一女中、淡水商工、南山高中、苗栗高商、金甌女中與普門高中。

男生組球員熱門投票人選像是南山高中一哥陳力生、能仁家商禁區悍將史魯齊、泰山高中得分好手劉丞勳、光復高中旅美好手陳將双等人，女生組呼聲超高的球員如去年拿下JHBL MVP的北市陽明張聿嵐、北一女綠色閃電俠宋瑞蓁、淡水商工隊長郭虹廷、金甌女中頭號戰將游沁樺等人，誰能脫穎而出成為紅、白隊長，眾多球迷早已蓄勢待發準備成為球星最強後盾。

中華民國高級中等學校體育總會秘書長朱彩鳳表示：「近幾年聽聞許多復辦聲浪，今年HBL全明星賽一定會創造更多話題，並同時提供給球員最棒舞台。」本次明星賽網路票選活動將於1月20日開始至2月20日截止，球迷朋友每日皆可至HBL官方網站為喜愛球員進行票選，將自己心目中的「Top 1」送入HBL全明星賽。
熱鬧非凡的全明星賽內容豐富，藝人明星籃球隊將攜手HBL球星一同上場為公益而戰，還有讓各校教練一展身手的名人混合投籃賽，以及令人血脈賁張的灌籃大賽和三分球大賽比拼神射技巧，為球迷獻上多元競賽項目，期盼再掀HBL ALL STAR GAME狂潮，1月20日可至HBL官方網站查閱更多資訊。
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