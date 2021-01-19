洲子洋2房夯　重劃區神采飛洋熱銷8成

位在新北五股洲子洋的建案「神采飛洋」，既享有重劃區的完善規劃，又擁有舊市區的便利商圈，附近7大建設陸續完工、推動，再加上低總價，768萬就可以買到2房，1168萬可以買到3房，一推出就熱銷8成，成為房市的當紅炸子雞。

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由於有政府重大建設加持，再加上銀行低利率助陣，許多年輕夫妻利用這個機會完成買房的心願，使得洲子洋重劃區房市熱滾滾，鄰近的重大交通建設包括五股交流道增設雙匝道施工中、五楊高架延伸至新竹和規劃中的五泰輕軌等，再加上現有的台64、台65快速道路，以及淡江大橋2024年通車等利多消息，使得洲子洋前景格外看好。

▲低總價就可以買到擁有獨立客餐廳的2～3房產品，大廳挑高7.8米更顯氣派。（圖／資料照片）

神采飛洋位在洲子洋重劃區的市中心，除了交通建設之外，附近的重大建設還包括424公頃，相當於16座大安森林公園的大台北都會公園、五股衛生所、五股國民運動中心和新市鎮綠化等，只要走幾分鐘就可以到成泰商圈滿足日常生活所需，全聯和五股國民運動中心近在咫尺，步行5分鐘以內可達。





為了讓年輕夫妻輕鬆成家，神采飛洋發揮高坪效，低總價就可以買到擁有獨立客餐廳的2～3房產品，大廳挑高7.8米更顯氣派，公設有閱覽室、運動吧和KTV，由於位在靜巷，不在高架橋旁，空氣格外清新，也不受噪音打擾。



▲公設相當豐富有閱覽室、運動吧和KTV。（圖／資料照片）

建案神采飛洋由茂德建設投資興建，基地位在五股新城五路和新城八路的交叉口，面積846坪，有A、B、C三棟，A棟15層、B棟和C棟各有14層，地下室則有6層，一共有288戶，以2房和3房為主，公設32.5%，管理費訂在每坪60元，預計今（２０２１）年交屋。

受到新冠肺炎影響台商回流帶來的熱錢湧入，以及為了提振經濟，低利率幾乎已成常態，民眾擔心現金貶值的種種因素下，紛紛將身邊多餘的錢投入房地產，再加上原本就存在的剛性需求，不只洲子洋地區，台灣各大都會區的建案幾乎都開出紅盤。