台塑四寶年終獎金3.66個月　王文淵拍板不發紅包

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王文淵今天與工會代表會面，工會代表會後轉述，受到疫情衝擊，台塑四寶去年獲利縮水，王文淵對於後疫情時代看法保守，拍板今年不再額外發放紅包。
王文淵指出，公司應該在景氣大好或是大壞時，以慰勉金激勵員工士氣，但紅包慰勉金不該成常態，否則四寶公司何需年終計算公式；他也說，公司將持續推動轉型，導入數位化、人工智慧（AI）的腳步不會停歇，以因應未來市場變化。
對此，工會代表指出，原先想向王文淵爭取1.8萬元紅包，對結果有點遺憾、錯愕與失望，不過工會與公司溝通不會間斷，將持續為員工們爭取福利。
台塑集團今年將一次發放員工從2013年以來累積的「購股獎勵金」，工會代表指出，距離上次一次性發放是在2011、2012年左右，這次平均每人可領5萬至6萬元，但實際金額視年資而定。
「購股獎勵金」制度建立於台塑創辦人王永慶、王永在時期，公司每年都會為員工提撥購股獎勵金，公式為本薪乘1.3倍的10%，以及停車費、宿舍費等，每人每年提撥平均金額約7000元，公司補貼員工購買股票。根據規範，購股獎勵金只能購買台塑集團9家上市公司股票，且5年內不能賣出，因此申請的員工並不多。（編輯：趙蔚蘭）1100118